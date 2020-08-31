Поэма 12. Театральная лаборатория для художников откроется в Красноярске этой осенью

Героев будет 12, совместными усилиями они составят уникальный спектакль в жанре site-specific. Чего ждать зрителям, мы спросили у театрального режиссера и куратора Лаборатории Семёна Александровского.

- Объясните простыми словами для неискушенного человека – Театральная лаборатория для 12 художников, которые будут работать в жанре site-specific – это что такое?

- Это когда разные люди с разным жизненным и художественными опытом объединяются на одном проекте и не в условном театральном пространстве, а в городской среде работают с контекстом места и создают спектакль для зрителей.

- Зачем это нужно? Вы устраняете пробелы, которые оставляют театральные вузы?

- Мы, скорее, создаем новые проблемы, но в этом нет ничего плохого: если есть проблема, с ней может работать художник. А нужно это для разнообразия. Чем в городе больше искусства, тем лучше для города и горожан.

- Почему повествование отдано 12 разным авторам? Как это будет работать – каждый будет делать что-то свое или это все части единой истории?

- Моя задача куратора в этом проекте – создать ситуацию возможностей, в которой разные художники смогут опробовать новые для себя стратегии или воплотить те стратегии, которые в них уже созрели. У проекта будет смысловая рамка, но даже эту рамку мы будем формулировать вместе с группой в процессе изучения контекста, с которым нам предстоит работать.

- Кто попадет в эту дюжину? Это люди с готовыми идеями или они получают тему для работы по жребию, например.

- Отправить заявку на лабораторию может любой заинтересованный человек с некоторым опытом работы в искусстве в широком смысле. Но мне придется произвести отбор участников. Я не большой любитель отбора, но, увы, такие условия этого проекта. У нас определено место, в котором мы будем создавать проект, и это, пожалуй, все. Но уже не мало. На первом этапе мы изучим контекст этого места и тогда начнем формулировать темы.

- Какие инновации нужны театру? Инновационный спектакль – это о чем говорим? Новых сюжетов быть не может, типы конфликта все расписаны, технические средства применяются уже все мыслимые и немыслимые. Что еще можно привнести в театр?

- Есть такая фраза – «все уже было, нас не было», и тут важно понимать не только «нас» художников, а «нас» всех и, пожалуй, в первую очередь зрителей. Мы сегодня очень близко подошли к буквальному пониманию постулата – «каждый человек художник» - а художник не хочет быть потребителем искусства, он хочет быть его участником - вот это, если хотите, и можно назвать той инновацией, которая нужна сегодня театру.

- Каким должен быть театр, чтобы завлечь современного зрителя, который привык постигать мир через стекло смартфона? Как конкурировать с этим?

- Не нужно конкурировать. И не стоит думать, что театр что-то должен. Искусство необходимо обществу, чтобы самое себя как общество осознавать. Можно делать это с юмором или очень серьезно. Кому как нравится. Но этот процесс нельзя имитировать, как нельзя подделать Айфон и ожидать от него такой же отдачи как от оригинала.

- Каким будет театр в постпандемичном мире?

- Разнообразным. Старый театр никуда не уйдет и это правильно. Но будут появляться новые мобильные формы театра, для которых не нужно большое театральное здание с большим штатом и бюджетом. Как оказалось, порой для того, чтобы случился спектакль и был получен зрительский опыт от просмотра спектакля, достаточно отправить инструкцию по электронной почте или пригласить зрителя на конференцию в Zoom.

- Сейчас все упражнялись в жанрах, которые предполагают контакт со зрителем посредством технических средств. Может случиться такое, что все театры уйдут в онлайн.

- Может так случится, что все разом зайдут в один ресторан и закажут одно и то же блюдо? Вряд ли. Но то, что это направление будет осваиваться не только авангардными художниками из независимых театров, но и большими государственными институциями - это факт. Возьмите БДТ digital в качестве примера

- Почему местом действия выбран Дом Цукермана – здание литмузея? Наверняка оно неслучайно выбрано – и даже стены должны создавать какую-то часть истории.

- Чтобы начать гармонизировать хаос, нужна рамка. Так удачно сложились обстоятельства, что Литмузей любезно согласился стать для нас этой рамкой. А в какую сборку сложится хаос в этих обстоятельствах, зависит от огромного количества факторов, которые увеличиваются с каждым новым участником проекта.

- На кого ориентирован этот перформативный спектакль, который получится в итоге?

- На тех, кто на него придет. Прийти на спектакль – это огромное волевое решение. И если человек это решение принял, он несет за него большую ответственность. И каким бы спектакль не оказался, это уже в большей степени факт биографии зрителя, чем художника.

Клавдия Стельмахович