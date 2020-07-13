Красноярский независимый театр «Вспышка» открывает арт-резиденцию

Идея называется «Арт-резиденция «АванПост» — в поисках постдраматического театра». Просветительский проект соберет 12 художников, которые будут изучать, что такое театр, чем отличается работа театрального художника, а также попробуют реализовать собственные проекты. Впрочем, резиденция будет доступна всем желающим, организаторы разработали программу открытых лекций и мастер-классов.

Скоро мы начнем рассказывать о резиденции «АванПост»: о том, что она, по нашей задумке, будет проходить каждый год, каждый раз затрагивая новую тему (в этом году она будет посвящена site-specific и пройдёт совместно с Литературным музеем), о том, кто сможет попасть на нее и что смогут посетить все зрители без исключения и местами даже совсем бесплатно», - сообщили организаторы в соцсетях театра.

Конкурс «Новый театр» организован Фондом Михаила Прохорова. Из 258 заявок поддержку в этом году получили 16 проектов. Благодаря краевой субсидии для реализации социально значимых проектов в области культуры и искусства образовательная программа будет доступна для всех. Старт проекта предварительно намечен на осень.