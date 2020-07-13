Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.07
71,22
80,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский независимый театр «Вспышка» открывает арт-резиденцию

Красноярский независимый театр «Вспышка» открывает арт-резиденцию
Иллюстрация: https://www.facebook.com/flashtheatre/

Новый просветительский проект будет реализован на грантовые средства: «Вспышка» стала победителем благотворительного конкурса «Новый театр», а также получила грант краевого министерства культуры.

#НОВОСТИ

Идея называется «Арт-резиденция «АванПост» — в поисках постдраматического театра». Просветительский проект соберет 12 художников, которые будут изучать, что такое театр, чем отличается работа театрального художника, а также попробуют реализовать собственные проекты. Впрочем, резиденция будет доступна всем желающим, организаторы разработали программу открытых лекций и мастер-классов.

Скоро мы начнем рассказывать о резиденции «АванПост»: о том, что она, по нашей задумке, будет проходить каждый год, каждый раз затрагивая новую тему (в этом году она будет посвящена site-specific и пройдёт совместно с Литературным музеем), о том, кто сможет попасть на нее и что смогут посетить все зрители без исключения и местами даже совсем бесплатно», - сообщили организаторы в соцсетях театра.

Конкурс «Новый театр» организован Фондом Михаила Прохорова. Из 258 заявок поддержку в этом году получили 16 проектов. Благодаря краевой субсидии для реализации социально значимых проектов в области культуры и искусства образовательная программа будет доступна для всех. Старт проекта предварительно намечен на осень.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Управляющий директор красноярского автодилера «Медведь-Холдинг» уволилсяУправляющий директор красноярского автодилера «Медведь-Холдинг» уволился
  • Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в ДивногорскеТелеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске
  • Фильмы красноярских документалистов покажут в енисейских круизахФильмы красноярских документалистов покажут в енисейских круизах
  • Имущество «Сибирской губернии» снова выставили на торгиИмущество «Сибирской губернии» снова выставили на торги
  • За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.