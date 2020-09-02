NordStar начал возвращать деньги за отмененные зимние и весенние рейсы

С 31 августа 2020 года, NordStar начал принимать заявления на возврат денежных средств по билетам, оформленным до 1 мая 2020 года и переведенным в статус депозитных ваучеров. Об этом сообщили на сайте авикомпании. К рассмотрению принимаются билеты с датами вылета начиная с 1 февраля 2020 года.

Для оформления возврата необходимо:

в случае приобретения билета на сайте авиакомпании www.nordstar.ru или в билетных агентствах Норильск-ТАВС — направить заявление на возврат денежных средств через форму обратной связи на сайте авиакомпании www.nordstar.ru в разделе «Возврат билета»;

в случае приобретения билета в других билетных агентствах или на сайтах по подбору и продаже авиабилетов необходимо обратиться по месту оформления билета.

Если пассажир уже направлял заявление на возврат билета и денежные средства были сохранены на депозитном ваучере, необходимо направить заявление на возврат повторно, указав ФИО пассажира и данные первоначального авиабилета.

Деньги за несостоявшиеся перелеты будут возвращаться в течение 10 дней с момента поступления заявления.

Если пассажиром был оформлен новый авиабилет с использованием депозитного ваучера, депозитный ваучер считается использованным, какие-либо изменения, включая возврат, могут быть проведены только для нового билета согласно условиям применения тарифа», — пояснили в NordStar.