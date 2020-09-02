Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.09
73,58
88,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

NordStar начал возвращать деньги за отмененные зимние и весенние рейсы

NordStar начал возвращать деньги за отмененные зимние и весенние рейсы
Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Авиакомпания продолжает гасить депозитные ваучеры, оформленные в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Теперь пришла очередь зимних и весенних рейсов.

#НОВОСТИ
С 31 августа 2020 года, NordStar начал принимать заявления на возврат денежных средств по билетам, оформленным до 1 мая 2020 года и переведенным в статус депозитных ваучеров. Об этом сообщили на сайте авикомпании. К рассмотрению принимаются билеты с датами вылета начиная с 1 февраля 2020 года.
 
Для оформления возврата необходимо:
  • в случае приобретения билета на сайте авиакомпании www.nordstar.ru или в билетных агентствах Норильск-ТАВС — направить заявление на возврат денежных средств через форму обратной связи на сайте авиакомпании www.nordstar.ru в разделе «Возврат билета»;
  • в случае приобретения билета в других билетных агентствах или на сайтах по подбору и продаже авиабилетов необходимо обратиться по месту оформления билета.
Если пассажир уже направлял заявление на возврат билета и денежные средства были сохранены на депозитном ваучере, необходимо направить заявление на возврат повторно, указав ФИО пассажира и данные первоначального авиабилета.
 
Деньги за несостоявшиеся перелеты будут возвращаться в течение 10 дней с момента поступления заявления.
Если пассажиром был оформлен новый авиабилет с использованием депозитного ваучера, депозитный ваучер считается использованным, какие-либо изменения, включая возврат, могут быть проведены только для нового билета согласно условиям применения тарифа», — пояснили в NordStar.
Напомним, что авиакомпания NordStar первой среди российских авиакомпаний отказалась от депозитных ваучеров и начала досрочно возвращать по ним деньги. На первом этапе это касалось билетов, оформленных с 1 мая 2020 года без ограничения даты вылета, а также билетов отменённых рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета (при возврате учитывались причины отказа от перевозки и условия применения тарифа).
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Минздрав Хакасии возглавит экс-главврач КрасноярскаМинздрав Хакасии возглавит экс-главврач Красноярска
  • В Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластикВ Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластик
  • В Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательстваВ Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательства
  • На месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караокеНа месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караоке
  • «ЭР-Телеком Холдинг» присоединил к себе двух красноярских операторов связи«ЭР-Телеком Холдинг» присоединил к себе двух красноярских операторов связи
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.