NordStar начал возвращать деньги по депозитным ваучерам

Решение о поэтапном досрочном возврате денежных средств приняла авиакомпания NordStar. Так, с 27 июля перевозчик начинает возвращать деньги по билетам, оформленным с 1 мая этого года без ограничения даты вылета, а также возврат по билетам отмененных рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета. Денежные средства поступят пассажиру в течение 10 дней с момента оформления соответствующего заявления.

На следующем этапе в авиакомпании планируют приступить к возврату денежных средств по билетам, оформленным до 1 мая, по которым был произведен добровольный отказ от перевозки и оформлен депозитный ваучер. Точные даты возврата пока не называются.

В авиакомпании отмечают, что прибегнуть к выдаче депозитных ваучеров пришлось во время массового снижения пассажиропотока и, в том числе в период большой нагрузки на платежные системы. Срок такого ваучера у перевозчика ограничен одним годом. С июня пассажиропоток NordStar начал заметно восстанавливаться благодаря запуску летней программы полетов и полному возобновлению рейсов из аэропорта Норильск (сейчас авиакомпания летает из северного города по 16 направлениям).

Данная мера (введение депозитных ваучеров - прим. ред.) себя оправдала и позволила более чем 70% наших пассажиров с депозитными ваучерами переоформить авиабилеты на другие даты вылета и направления, не дожидаясь зачисления денежных средств за возврат. Менее 30% пассажиров пока не воспользовалась своим депозитным ваучером, как правило, по причине отмены отпуска в текущем году и, как следствие, отсутствия необходимости в перелете. Как мы и планировали ранее, по мере стабилизации ситуации этим пассажирам мы производим сейчас возврат денежных средств, чтобы им не пришлось ждать еще 10-11 месяцев до окончания срока действия депозитного ваучера», — сообщил генеральный директор АО «АК «НордСтар» Леонид Мохов.

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