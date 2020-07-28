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NordStar начал возвращать деньги по депозитным ваучерам

NordStar начал возвращать деньги по депозитным ваучерам
Автор фото: Aeroprints.com. Иллюстрация: flickr.com

Красноярский перевозчик первый среди российских авиакомпаний приступает к возврату пассажирам денег по депозитным ваучерам, оформленным в период пандемии.

#НОВОСТИ
Решение о поэтапном досрочном возврате денежных средств приняла авиакомпания NordStar. Так, с 27 июля перевозчик начинает возвращать деньги по билетам, оформленным с 1 мая этого года без ограничения даты вылета, а также возврат по билетам отмененных рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета. Денежные средства поступят пассажиру в течение 10 дней с момента оформления соответствующего заявления.
 
На следующем этапе в авиакомпании планируют приступить к возврату денежных средств по билетам, оформленным до 1 мая, по которым был произведен добровольный отказ от перевозки и оформлен депозитный ваучер. Точные даты возврата пока не называются.
 
В авиакомпании отмечают, что прибегнуть к выдаче депозитных ваучеров пришлось во время массового снижения пассажиропотока и, в том числе в период большой нагрузки на платежные системы. Срок такого ваучера у перевозчика ограничен одним годом. С июня пассажиропоток NordStar начал заметно восстанавливаться благодаря запуску летней программы полетов и полному возобновлению рейсов из аэропорта Норильск (сейчас авиакомпания летает из северного города по 16 направлениям). 
Данная мера (введение депозитных ваучеров - прим. ред.) себя оправдала и позволила более чем 70% наших пассажиров с депозитными ваучерами переоформить авиабилеты на другие даты вылета и направления, не дожидаясь зачисления денежных средств за возврат. Менее 30% пассажиров пока не воспользовалась своим депозитным ваучером, как правило, по причине отмены отпуска в текущем году и, как следствие, отсутствия необходимости в перелете. Как мы и планировали ранее, по мере стабилизации ситуации этим пассажирам мы производим сейчас возврат денежных средств, чтобы им не пришлось ждать еще 10-11 месяцев до окончания срока действия депозитного ваучера», — сообщил генеральный директор АО «АК «НордСтар» Леонид Мохов.
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Справка

 
NordStar входит в группу компаний «ГМК «Норильский никель». Авиакомпания является базовым перевозчиком Красноярского края с регулярными рейсами по 25 направлениям. По итогам прошлого года пассажиропоток авиакомпании составил 1 млн 318 тыс. человек.
 

 

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