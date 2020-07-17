"Замечательный NordStar": прямой рейс Красноярск-Геленджик запустят в августе

Рейсы по маршруту Красноярск — Геленджик будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Длительность полета — 5 часов 50 минут.

Полеты из Москвы в Геленджик будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Согласно данным сайта авиакомпании, прямые рейсы по направлению Красноярск — Геленджик заявлены до 4 октября, Москва — Геленджик — до 8 октября текущего года.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.