Кинотеатр «Эпицентр» перенесет юбилей на год
В 2020 году ему исполнилось 20 лет, однако юбилейные мероприятия в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, пришлось отложить на неопределенный срок.
Кинотеатр открылся после капитального ремонта здания 28 апреля 2000 года показом 19-го из серии фильмов о Джеймсе Бонде — «И целого мира мало» (The World is not Enough). Театрализованное представление перед фильмом собрало около тысячи зрителей, во время сеанса не было пустых мест.
Директор «Эпицентра» Сергей Липов рассказывал DK.ru, что юбилей было решено не переносить в онлайн-формат, а отпраздновать очно после открытия.
В этом году мы уже, наверное, не успеем подготовить полноценный праздник, сначала нас экстренно закрыли, потом стремительно открыли, надо отдышаться, осмотреться, понять, что происходит в отрасли, в Красноярске. Так что перенесем на следующий год, в конце концов, даже Олимпиады переносят», - сообщил он.