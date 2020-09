Кинотеатр «Эпицентр» перенесет юбилей на год

Кинотеатр открылся после капитального ремонта здания 28 апреля 2000 года показом 19-го из серии фильмов о Джеймсе Бонде — «И целого мира мало» (The World is not Enough). Театрализованное представление перед фильмом собрало около тысячи зрителей, во время сеанса не было пустых мест.

Директор «Эпицентра» Сергей Липов рассказывал DK.ru, что юбилей было решено не переносить в онлайн-формат, а отпраздновать очно после открытия.