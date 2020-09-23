Наталья Потапова: даже в кризис мы находим возможности роста

Прошло полгода с начала карантина, сейчас уже, можно сказать, жизнь наладилась. Как вы пережили этот период и какие выводы для себя сделали?

— На моей памяти такого не было: чтобы целые государства принимали решение закрыться! К огромному счастью, банки не попали под указ о приостановке деятельности, и уже это стало определенного рода помощью для предпринимателей. Они с первых же дней начали задавать вопросы: нас закрыли, что нам делать, как нам обслуживать свои кредиты? Очень сильно пострадал бизнес, работающий по контрактам с крупными заказчиками: те, выполняя указ, перешли кто на удаленку, кто на режим самоизоляции. Возникла неразбериха с оформлением документов, удлинились сроки их прохождения: продление контрактов, подписание актов выполненных работ… А условия кредитов подведены под условия контрактов.

Основной удар пришелся на отрасли туризма, автоперевозок, ресторанного бизнеса, обычных бытовых услуг, которыми мы пользуемся каждый день: парикмахерские, химчистки и многое другое. Примерно 20 % наших клиентов относятся именно к этим отраслям. По цепочке начали испытывать проблемы их поставщики, подрядчики и перевозчики.

Прямо скажу: в первые дни стресс был у всех: у нас, у наших клиентов, вне зависимости от их отраслевой принадлежности. Но это быстро прошло, буквально через неделю бизнес встрепенулся и начал придумывать способы выживания. Некоторые отрасли, ориентированные на дистанционные продажи, даже увеличили объем бизнеса. В первую очередь это интернет-ритейлеры, доставка на дом, онлайн-обучение и другие.

В первую неделю карантина у нас работали только два офиса, а потом мы начали открывать точки в Красноярске, к середине мая уже была задействована вся краевая сеть. И работы было очень много.

Надо отметить, что правительство как своим волевым решением остановило экономику, так и разработало меры поддержки: кредитные каникулы, реструктуризация, кредиты под 0 %, под 2 %. Конечно, было много шероховатостей в реализации программ, и мер этих явно недостаточно, но тем не менее они работали. Основное отличие этого кризиса от всех предыдущих в том, что разработаны и предложены эти программы были в рекордно короткие сроки.

Кроме того, мы ввели собственные программы поддержки, отсрочки платежей до года и другие варианты смягчения кредитной нагрузки. Я поставила перед сотрудниками задачу быть доступными для клиентов в режиме 24/7 и делать все возможное по максимуму. Когда нам давали второй лимит для выдачи под 2 %, надо было очень быстро, буквально за сутки, составить перечень получателей, и мы всю ночь работали, обзванивая клиентов, которые оставляли нам предварительные заявки, помогали им быстро дооформить документы.

У крупного бизнеса такого стресса не было, у него и подушка безопасности побольше, и все продолжали работать: промышленность, строительство, химическая отрасль, ритейл — наши постоянные парт-неры. Они немного просели, но это никак не повлияло ни на их кредитоемкость, ни на платежную дисциплину. Мы не приостанавливали выдачу кредитов для крупного бизнеса, даже нарастили объемы в три раза. В сегменте малого и среднего бизнеса мы активно занимались реструктуризацией, и уже к концу мая вышли на плановый уровень продажи кредитов.

Продолжая разговор о несовершенстве программ поддержки: много ли было запросов, выходящих за установленные рамки, и насколько гибко вы могли на них реагировать?

— Начну с малого и среднего бизнеса: мы реструктуризировали 75 % портфеля, а он сейчас составляет 3 млрд рублей. Мы дали отсрочку, каникулы либо по федеральному закону, либо по банковским стандартам. Отмечу, что все предприятия, которые попали в список федеральной поддержки, получили помощь очень быстро. Кредиты мы выдавали в течение дня, а каникулы предоставляли просто списком, в уведомительном порядке.

Была одна объективная проблема: быстро, в течение суток, мы предоставляли помощь клиентам, которые кредитовались в нашем банке. Если обращались клиенты другого банка, то возникали сложности, потому что мы не располагали никакой информацией по клиенту, никакой фин-отчетностью, не могли его идентифицировать под риски. В таких случаях мы, конечно, требовали полный пакет документов и время на проверку.

Что касается частных лиц, то были форс-мажорные кейсы, когда клиент уже был на просрочке. Такому заемщику было сложно выделить помощь, потому что он считался недобросовестным еще до наступ-ления крайних обстоятельств.

Мы каждый день отчитывались перед ЦБ об объеме предоставленных мер. Шестимесячными кредитными каникулами воспользовались 35 клиентов на сумму 1,2 млрд рублей. Кредит на зарплату под 0 % (первые шесть месяцев, затем — под 3,5 %) был не так востребован: в условиях не-определенности, когда неизвестно, в какие сроки бизнес выйдет из режима самоизоляции, многие поостереглись его брать. Мы одобрили восемь заявок на 33,6 млн рублей. Некоторые клиенты уже реструктуризировали эти займы по новой программе под 2 % — на возобновление бизнеса. Она, безусловно, выглядит гораздо привлекательнее.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90 % сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80 % работников, заемщик должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Поэтому предприниматели восприняли эту меру поддержки на ура. Мы удовлетворили 27 заявок, но желающих было в разы больше. Причем это не только наши действующие клиенты, но и клиенты других банков. Ждем, что правительство примет решение о выделении новых лимитов по программе.

Однако из всех предприятий малого и среднего бизнеса лишь 40 % задумываются о том или ином кредитном продукте. Процент проникновения кредитов не такой высокий: по разным оценкам, не более 20 %.

Я больше скажу: есть еще 80 % клиентов, у которых нет никаких кредитов, но которым тоже нелегко. Мы предложили им меры по сокращению расходов. Программа банка «Открытие» называется «Поставь расходы на паузу». Мы снизили торговый эквайринг до 1 %, обнулили многие комиссии по РКО и за снятие денег на зарплату, а также предложили им другие интересные решения. На первый взгляд кажется, это набор небольшой. А если у клиента, например, десять точек закрылось, при этом на обслуживании остались POS-терминалы? В среднем ему это обходится в 500 рублей в месяц. Для десяти точек это будет уже 5 тыс. рублей. А если таких терминалов 30? Сумма получается уже больше, чем один МРОТ, который государство субсидирует.

Даже с клиентами из отраслей, не вошедших в перечень поддерживаемых, мы смогли поработать и никому из них не испортили кредитную историю. А это тоже поддержка бизнеса, ведь если ты просрочил платеж, вернуть доброе имя очень сложно.

Можно ли говорить, что сейчас взаимодействие с клиентами идет в штатном, «доковидном» режиме?

— Однозначно. Бизнес уже в июне начал приходить за кредитами на инвестиционные цели. Те, кто более оптимистично смот-рит в будущее, пошли за деньгами на покупку цеха, производства, недвижимости.

Особенно интересуются кредитами в рамках программы Минэкономразвития по ставке от 4,9 %. Программа в основном предназначена для производственных компаний, однако условия существенно изменились с прошлого года. Если раньше средства предоставляли только на инвестиционные цели, то сейчас можно получить деньги и на «оборотку», и на рефинансирование. Это существенно расширило и возможности, и список компаний-заемщиков.

Банк активно выдавал в 2019-м и продолжает выдавать в 2020 году средства в рамках этой программы. В 2020 году уже реализовано сделок на сумму более 50 млн рублей. Спрос по программе есть. Основная проблема в том, что не все желающие подходят по ОКВЭДу.

Сейчас кредитный портфель корпоративно-инвестиционного сегмента — более 33 млрд рублей, за год он вырос на 35 %, а объем средств крупных компаний на счетах в банке «Открытие» увеличился более чем в два раза.

Что касается частных клиентов, то в начале пандемии они были настороже, объем выдаваемых кредитов сократился вполовину относительно марта, но уже в мае потребительское кредитование начало довольно быстро набирать обороты, и в июне мы увидели тенденцию к восстановлению объемов выдач. Особенно «выстрелила» ипотека: с начала года мы выдали почти 550 ипотечных кредитов, что втрое превышает показатель прошлого года. В летние месяцы, которые считаются «мертвыми», рост от месяца к месяцу: июнь — 43, июль — 65, август — 92.

Это связано как со снижением ключевой ставки, так и с развитием партнерских отношений. По программе «Господдержка 2020» ставка 5,99 %, а с ГСК «Арбан», ГК Монолитхолдинг и ГСК «Сибиряк» — это наши основные партнеры — ставка на период строительства составляет 3,99 %. Семейная ипотека — 4,7 %, новостройка — от 7,5 %, вторичный рынок или рефинансирование — от 7,8 %, военная ипотека — 7,6 %, ипотека + материнский капитал — от 7,8 %, рефинансирование военной ипотеки — 7,6 %, апартаменты — от 8,2 %, загородный дом — от 8,9 %, дальневосточная ипотека — от 2 %, свободные метры (возможность сделать ремонт в квартире, взятой в ипотеку, по ипотечной ставке) — от 9,9 %. Есть огромное количество вариантов.

По нашему банку объем заявок во втором квартале 2020 года по отношению к первому вырос примерно на 60 %. Если же смотреть в разрезе года, то наш портфель по жилищному строительству с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020-го вырос в 2,5 раза. И в основном все это эскроу-счета. На текущий момент объем нашего финансирования в жилищном строительстве Красноярска достиг 40 млрд рублей.

Исходя из всех первичных макропрогнозов, люди и банки готовились к более долгосрочному, серьезному падению, в том числе в апреле и мае, но россияне — креативный народ, мы даже в кризис умудряемся не просто выжить, а найти возможности для роста.

Наталья Кобец