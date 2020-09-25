В УК «Жилищные системы Красноярска» сменился директор. Очередной

Роман Броверман работал в УК ЖСК в должности исполнительного директора Межрайонной левобережной дирекции и Дирекции по Октябрьскому району. В пресс-службе управляющей компании подчеркивают: новый генеральный директор имеет большой опыт работы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, что позволяет эффективно решать основные проблемы ЖКХ и находить правильные направления для дальнейшего развития компании.

ЖСК должна стать принципиально другой. Для этого необходимо внедрять новые стандарты содержания многоквартирных домов и их благоустройства. А самое главное - контролировать их соблюдение. Этим мы планируем заняться в ближайшее время» - говорится в сообщении компании.

Кроме прочего, Роман Броверман отметился и в роли ведущего программы «Интервью» на восьмом канале Красноярска.

На сегодняшний день УК ЖСК управляет 2065 многоквартирными домами Красноярска, это треть всего жилищного фонда города

Напомним, Сибирская генерирующая компания, которая купила УК ЖСК после скандала с нецелевым расходованием средств жителей и огромными долгами перед ресурсоснабжающей организацией. В январе 2019 года управляющую компанию продали АО «СИБ» (Содержание и благоустройство), которое ведет бизнес в нескольких городах России. В сентябре 2019 года компанию покинула Наталья Жавнова, генеральным директором стал Илья Сивоедов. Ранее он исполнял обязанности главы города Обь, был заместителем главы города по вопросам строительства, энергетики, и жилищно-коммунального хозяйства, а также должность начальника комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Новый руководитель проработал в должности менее четырех месяцев: в январе 2020 года его сменил новосибирец Иван Волков, однако уже в феврале компанию возглавил Андрей Жагорин.