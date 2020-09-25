Депутата Заксобрания Красноярского края прочат в заместители губернатора Севастополя
Совсем недавно главой крымского города стал экс-красноярец Михаил Развожаев. А помог ему в этом Сергей Толмачев, будучи руководителем его предвыборной кампании.
Заместителем губернатора Севастополя может стать Сергей Толмачев. Он, якобы, будет курировать вопросы внутренней политики. Такая информация прошла в телеграм-канале «Красноярец».
Сам Толмачев на звонок редакции DK.RU не ответил. Однако его помощница заявила, что никакой подобной информацией не обладает. О том же рассказали в региональном отделении «Единой России», членом которой является Толмачев.
Он не делился с нами подобными планами, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем», — говорят в партии.
Напомним, что на недавних выборах губернатора Севастополя победу одержал бывший чиновник правительства Красноярского края Михаил Развожаев. Сергей Толмачев же занимался его предвыборной кампанией, пишет «Коммерсантъ». К тому же, совсем недавно (уже после победы Развожаева) ему (вместе с коллегой по политтехнологическому прошлому Виктором Потуремским) вручили благодарность от президента России.
Сейчас Сергей Толмачев является депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, избранным в 2016 году по одномандатному округу от Октябрьского района Красноярска. Если его назначение на пост замгубернатора Севастополя все же состоит, то ему придется сложить свои полномочия народного избранника. Пока, как рассказали в пресс-службе ЗС, информации о каких-либо действиях в этом направлении нет. В Крайизбиркоме же пояснили, что даже если это произойдет, никаких дополнительных выборов не будет.
Заксобрание легитимно и с 51 депутатом. А поскольку до истечения полномочий этого созыва осталось меньше года, то парламент будет дорабатывать в таком составе», — говорят в ведомстве.