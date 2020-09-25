Депутата Заксобрания Красноярского края прочат в заместители губернатора Севастополя

Заместителем губернатора Севастополя может стать Сергей Толмачев. Он, якобы, будет курировать вопросы внутренней политики. Такая информация прошла в телеграм-канале «Красноярец».

Сам Толмачев на звонок редакции DK.RU не ответил. Однако его помощница заявила, что никакой подобной информацией не обладает. О том же рассказали в региональном отделении «Единой России», членом которой является Толмачев.

Он не делился с нами подобными планами, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем», — говорят в партии.

Коммерсантъ ». К тому же, совсем недавно (уже после победы Развожаева) ему (вместе с коллегой по политтехнологическому прошлому Виктором Потуремским) вручили благодарность от президента России. Напомним, что на недавних выборах губернатора Севастополя победу одержал бывший чиновник правительства Красноярского края Михаил Развожаев. Сергей Толмачев же занимался его предвыборной кампанией, пишет «». К тому же, совсем недавно (уже после победы Развожаева) ему (вместе с коллегой по политтехнологическому прошлому Виктором Потуремским)благодарность от президента России.

Сейчас Сергей Толмачев является депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, избранным в 2016 году по одномандатному округу от Октябрьского района Красноярска. Если его назначение на пост замгубернатора Севастополя все же состоит, то ему придется сложить свои полномочия народного избранника. Пока, как рассказали в пресс-службе ЗС, информации о каких-либо действиях в этом направлении нет. В Крайизбиркоме же пояснили, что даже если это произойдет, никаких дополнительных выборов не будет.