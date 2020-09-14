Экс-чиновник правительства Красноярского края стал губернатором Севастополя
На досрочных выборах губернатора Севастополя победил Михаил Развожаев, ранее возглавлявший пресс-службу губернатора Красноярского края, а после выводивший Хакасию из кризиса.
По данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Севастополя, Развожаев набрал 85,72% голосов избирателей. Ближайший к нему соперник — Илья Журавлев — получил лишь 4,85%.
Напомним, что врио главы Севастополя Развожаева назначили в июле 2019 года. До этого он возглавлял исполком «Общероссийского народного фронта», а еще раньше был временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия. Это кресло он получил после того, как четыре года являлся заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа, коим тогда был Лев Кузнецов, чьим пресс-секретарем и работал Михаил Развожаев, в бытность того губернатором Красноярского края.
Добавим также, что через несколько месяцев после вступление Развожаева в должность врио губернатора Севастополя, туда перекочевала еще одна экс-красноярка — бывшая ведущая Анастасия Солопеко, которая до этого перехода была заместителем Развожаева в «Общероссийском народном фронте».