Подозреваемый в коррупции депутат горсовета останется в СИЗО еще два месяца

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей депутата городского совета Ивана Азаренко, сообщили в краевом суде.

Азаренко задержали в мае 2020 года в связи с делом заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирины Тюриной, которая в начале октября 2019 года попалась на взятке, посредником в передаче которой и выступал Азаренко.

Против депутата возбудили уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Сначала в качестве меры пресечения Железнодорожный суд выбрал подписку о невыезде и запрет на общение со свидетелями по делу. Однако спустя некоторое время Красноярский краевой суд отменил это решение и поместил Азаренко под стражу.

Сейчас срок содержания Азаренко в СИЗО продлили на два месяца — до 3 декабря 2020 года.