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Подозреваемый в коррупции депутат горсовета останется в СИЗО еще два месяца

Подозреваемый в коррупции депутат горсовета останется в СИЗО еще два месяца
Иллюстрация: Иван Азаренко/Facebook

Задержали его еще в мае, но тогда отпустили под подписку о невыезде, но потом арестовали. Его подозревают в участии в коррупционной схеме чиновников департамента муниципального имущества.

#НОВОСТИ
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей депутата городского совета Ивана Азаренко, сообщили в краевом суде.
 
Азаренко задержали в мае 2020 года в связи с делом заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирины Тюриной, которая в начале октября 2019 года попалась на взятке, посредником в передаче которой и выступал Азаренко.
 
Против депутата возбудили уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Сначала в качестве меры пресечения Железнодорожный суд выбрал подписку о невыезде и запрет на общение со свидетелями по делу. Однако спустя некоторое время Красноярский краевой суд отменил это решение и поместил Азаренко под стражу.
 
Сейчас срок содержания Азаренко в СИЗО продлили на два месяца — до 3 декабря 2020 года.
 
Примечательно, что основного фигуранта дела — Ирину Тюрину — суд вчера выпустил из следственного изолятора, лишив должности замруководителя ДМИЗО и запретив общаться с его сотрудниками.
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