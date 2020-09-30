Попавшуюся на коррупции чиновницу мэрии выпустили из СИЗО и отстранили от должности
В следственном изоляторе она провела чуть меньше года. Задержали теперь уже экс-чиновницу по подозрению в участии в коррупционной схеме и получении взяток.
Железнодорожный суд Красноярска изменил меру пресечения в отношении заместителя главы департамента муниципального имущества города Ирины Тюриной, сообщает краевой суд. Основанием для этого стало ходатайство следователя.
Теперь чиновницу освободили из-под стражи, но наложили запрет на ряд действий:
- на посещение офиса департамента муниципального имущества и земельных отношений;
- на посещение любых корпоративных мероприятий администрации Красноярска;
- на любые виды общения с сотрудниками департамента и администрации города;
- на общение со свидетелями и их адвокатами (по списку более 50 человек).
Сегодня же на другом судебном заседании Железнодорожный суд вынес решение отстранить Ирину Тюрину от занимаемой должности.
Напомним, что о задержании теперь уже бывшей чиновницы стало известно в начале октября 2019 года. А чуть позже Тюрину отправили под арест на два месяца. Она проходит подозреваемой по двум эпизодам, предусмотренным пунктом «В» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим государственную должность»). Также есть информация, что Тюрина была лишь одним из членов организованной группы, которая занималась заключением контрактов по продаже муниципального имущества по выгодным для покупателей ценам за взятки.