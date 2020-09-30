Попавшуюся на коррупции чиновницу мэрии выпустили из СИЗО и отстранили от должности

Железнодорожный суд Красноярска изменил меру пресечения в отношении заместителя главы департамента муниципального имущества города Ирины Тюриной, сообщает краевой суд. Основанием для этого стало ходатайство следователя.

Теперь чиновницу освободили из-под стражи, но наложили запрет на ряд действий:

на посещение офиса департамента муниципального имущества и земельных отношений;

на посещение любых корпоративных мероприятий администрации Красноярска;

на любые виды общения с сотрудниками департамента и администрации города;

на общение со свидетелями и их адвокатами (по списку более 50 человек).

Сегодня же на другом судебном заседании Железнодорожный суд вынес решение отстранить Ирину Тюрину от занимаемой должности.