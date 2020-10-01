Красноярский край оказался среди аутсайдеров мусорной реформы

Из пяти основных направлений мусорной реформы, которая стартовала в России в 2019 году, в Красноярском крае не реализуется ни одного. Такие данные приведены в бюллетене Счетной палаты РФ , который посвящен этой теме.

Речь идет о следующих мероприятиях:

раздельный сбор твердых коммунальных отходов;

исследования ТКО на морфологический состав;

просветительская деятельность;

стимулирование в сфере обращения с ТКО;

применение наилучших доступных технологий в обращении с ТКО.

Из представленных в бюллетене 67 регионов, все пять групп мероприятий реализованы лишь в трех — Вологодской, Архангельской и Липецкой областях. В восьми территориях работают по четырем направлениям, в 18 — по трем, в 15 — по двум и в пяти — по одному. В 18 же субъектах не реализовано ни одно мероприятия.

В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края прокомментировать ситуацию пообещали позже.

Добавим, что исследование Счетной палаты РФ проводилось с октября 2019 года по май 2020-го. Исследуемый период: 2017-2019 года. «Анализ показал, что, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной. Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву», — сказано в отчете аудиторов.