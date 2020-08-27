Свалки Центрального района уберут силами «мусорного короля» Красноярска

Цена нового контракта составляет 3 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен вывезти 2 183 кубометра мусора с территории Центрального района.

Конкретные адреса для расчистки пока определяются: специалисты районной администрации постоянно проводят рейды и принимают сообщения от жителей», — говорят в администрации.

Это уже второй в этом году контракт на ликвидацию стихийных мусорных полигонов в центре Красноярска. Первый обошелся властям в 1,2 млн рублей, которые пошли на вывоз 870 кубометров отходов.

rusprofile.ru является Новый контракт власти района заключили с компанией «Бакмэн». Ее владельцем, по данным сервисаявляется Евгений Шепелёв — учредитель и директор регионального мусорного оператора «Росттех», который обслуживает правобережье Красноярска.

Примечательно, что одним из учредителей фирмы «Вторичные ресурсы Красноярск», которая ликвидировала свалки по первому соглашению, выступает Людмила Шепелёва (является она однофамилицей или родственницей собственника «Бакмэна», неизвестно).