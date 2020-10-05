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Показатели работы бизнеса в Красноярске существенно снизились

Показатели работы бизнеса в Красноярске существенно снизились
Иллюстрация: pixabay.com

Администрация Красноярска рассказала об итогах работы предприятий города за первые шесть месяцев. Снижение отмечается практически по всем направлениям.

#НОВОСТИ
По итогу первого полугодия 2020 года промышленное производство в Красноярске сократилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Красноярска Ирина Антипина на заседании комиссии красноярского Горсовета по бюджету, собственности и экономическому развитию.
 
По ее словам, также в городе сократился оборот розничной торговли (на 2,7%), общественного питания (на 30,1%) и платных услуг, оказанных населению (на 7,6%).
 
Объемы же отгруженной продукции (товаров и услуг) за указанный период снизились в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-46%), транспортировке и хранение (-36%), в сфере операций с недвижимостью (-35%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (-27%), образовании (-12%), строительстве (-8%) и т.д.
 
Индекс же потребительских цен по отношению к январю-августу прошлого года по продовольственным товарам составил 102,6%, непродовольственным — 102,2%., платным услугам — 102,6%. Уровень безработицы в Красноярске на 1 сентября 2020 года находится на уровне 4,6%. Темп роста налоговых поступлений в бюджет Красноярска по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составляет 104,3%. Городской бюджет исполнен на 92,5 от плана на 8 месяцев, т.е. отставание составляет 7,5%.
 
К тому же, по оценке департамента финансов доходы городского бюджета снизились на 296,1 млн рублей. Темп роста налоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 67,8%.
 
Напомним, что на днях Горсовет рекомендовал муниципалитету продлить действие карантинных мер поддержки бизнеса, которые уже стоили бюджету свыше 200 млн рублей выпадающих доходов, до конца года.
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