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Мэрии Красноярска рекомендовали продлить карантинную поддержку предпринимателей

Мэрии Красноярска рекомендовали продлить карантинную поддержку предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

Речь идет о введенных весной этого года арендных и налоговых льготах для малого и среднего бизнеса в Красноярске. Эти меры стоили бюджету города сотен миллионов выпавших доходов.

#НОВОСТИ

Депутаты красноярского Горсовета рекомендовали мэрии распространить действие мер поддержки предпринимателей, принятых в период пандемии COVID-19, на четвертый квартал 2020 года. Такое решение народные избранники приняли по итогу рассмотрения отчета муниципалитета об эффективности этих мер, сообщает пресс-служба городского парламента.

Так, по данным руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Красноярска, налоговые льготы были востребованы налогоплательщиками на 100%. Под действие пониженных ставок попало более 16 100 хозяйствующих субъектов – 95% от общего количества налогоплательщиков ЕНВД. По предварительным расчетам, величина выпадающих доходов бюджета города в 2020 году составит более 200 млн рублей.

Напомним, что пакет мер поддержки предпринимателей на период пандемии был принят мэрией Красноярска в конце апреля 2020 года. Они включали в себя снижение до 1% ставок аренды муниципальной нежилой недвижимости и земли, предоставленных без торгов, а также о двукратном уменьшении налога на вмененный доход (ЕНВД). Сначала эти меры планировали распространить лишь на второй квартал 2020 года, но в июле продлили на третий.

Теперь же депутаты рекомендовали администрации города подготовить и внести в городской Совет проекты решений, продлевающих действия этих посладблений вплоть до конца года. Чиновники мэрии же предложили сохранить на это время снижение ЕНВД только для тех видов деятельности, которые указаны в перечне правительства РФ как наиболее пострадавшие из-за пандемии.

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