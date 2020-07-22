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Меры поддержки красноярских предпринимателей продлили до конца сентября

Меры поддержки красноярских предпринимателей продлили до конца сентября
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Внеочередная сессия красноярского Городского совета депутатов решила продлить действие муниципальных мер поддержки малого и среднего бизнеса еще на три месяца.

#НОВОСТИ
Речь идет о пониженных ставках аренды городского имущества (включая землю) и единого налога на вмененный доход для малых и средних предпринимателей, а также социально-ориентированных некоммерческих организаций.
 
Этот пакет мер депутаты приняли еще в конце апреля 2020 год с целью поддержать малый и средний бизнес города в период пандемии. Тогда на 99% снизили арендную плату за пользование муниципальной землей и недвижимостью, а также с 15% до 7,5% сократили ставку ЕНВД (розничным торговцам до 11,25%).
 
Предполагалось, что действовать эти льготы буду лишь во втором квартале 2020 года. Однако из-за сохранившегося по сей день режима ограничений, их решили распространить и на третий квартал.
Все уже проведенные платежи будут перерасчитаны с учетом сегодняшних поправок», — пообещали в мэрии.
Напомним, что по оценкам властей, из-за этих мер поддержки бюджет Красноярска должен был недополучить во втором квартале 2020 года около 80,5 млн рублей доходов. Общую сумму потерь в третьем квартале чиновники пока не называют, но уточняют, что льгота по ЕНВД обойдется казне города в 58 млн рублей, тогда как в апреле-июне это было порядка 70 млн.
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