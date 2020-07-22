Меры поддержки красноярских предпринимателей продлили до конца сентября

Речь идет о пониженных ставках аренды городского имущества (включая землю) и единого налога на вмененный доход для малых и средних предпринимателей, а также социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Этот пакет мер депутаты приняли еще в конце апреля 2020 год с целью поддержать малый и средний бизнес города в период пандемии. Тогда на 99% снизили арендную плату за пользование муниципальной землей и недвижимостью, а также с 15% до 7,5% сократили ставку ЕНВД (розничным торговцам до 11,25%).

Предполагалось, что действовать эти льготы буду лишь во втором квартале 2020 года. Однако из-за сохранившегося по сей день режима ограничений, их решили распространить и на третий квартал.

Все уже проведенные платежи будут перерасчитаны с учетом сегодняшних поправок», — пообещали в мэрии.