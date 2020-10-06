Инспектор стройнадзора вымогал взятки квартирами

Как установил суд, в 2017 году подозреваемому, занимавшемуся надзором за долевым строительством стало известно, что полицейские проводят проверку в отношении генерального директора строительной фирмы по факту неисполнения им обязательств по договорам долевого участия. Российский чиновник пообещал помочь прекратить проверку за две однокомнатные квартиры стоимостью в 2,5 млн рублей.

Директор оформил две квартиры на знакомую чиновника, но проблемы не прекратились, напротив полицейские возбудили уголовное дело. На претензии предпринимателя инспектор заявил, что оказал помощь в переквалификации дела с тяжкой статьи на менее тяжкую и потребовал еще 2,5 млн рублей. Тогда директор обратился в региональное управление ФСБ, и чиновник был задержан с поличным в момент передачи взятки.

СКР возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). В ходе расследования выяснилось, что это не первый случай получения подозреваемым взятки в виде квартир, аналогичный случай произошел в 2015 году, когда за квартиру в 1,8 млн рублей он не стал привлекать юридическое лицо за допущенные в ходе работы предприятия нарушения.

Вчера сообщалось о проведении процедуры выемки документов в управлении службы стройнадзора и жилищного контроля края.

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