Силовики проводят обыски в управлении стройнадзора по Красноярскому краю
Оперативники провели обыск в управлении службы стройнадзора и жилищного контроля региона. В пресс-службе ведомства сообщили, что оперативники «просто изымают документацию».
Известно, что из службы стройнадзора изымают документы о санитарно-эпидемиологических исследованиях.
Информация об обысках не совсем верная. У нас просто изымают документы лабораторий, которые выполняли санитарно-эпидемиологические исследования. В правоохранительные органы поступила информация о работе лабораторий, и сейчас у нас изымают эти протоколы», – пояснили DR.RU в пресс-службе ведомства.
По данным источника TГ-канала «Борус», силовиков интересует деятельность руководителя ведомства Евгения Скрипальщикова и двух его заместителей – Геннадия Савельева и Евгения Жидкова.
Евгений Скрипальщиков возглавил стройнадзор 22 октября 2018 года в соответствии с распоряжением губернатора Красноярского края.
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