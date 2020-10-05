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Силовики проводят обыски в управлении стройнадзора по Красноярскому краю

Силовики проводят обыски в управлении стройнадзора по Красноярскому краю
Иллюстрация: @borusio

Оперативники провели обыск в управлении службы стройнадзора и жилищного контроля региона. В пресс-службе ведомства сообщили, что оперативники «просто изымают документацию».

#НОВОСТИ

Известно, что из службы стройнадзора изымают документы о санитарно-эпидемиологических исследованиях.

Информация об обысках не совсем верная. У нас просто изымают документы лабораторий, которые выполняли санитарно-эпидемиологические исследования. В правоохранительные органы поступила информация о работе лабораторий, и сейчас у нас изымают эти протоколы», – пояснили DR.RU в пресс-службе ведомства.

По данным источника TГ-канала «Борус», силовиков интересует деятельность руководителя ведомства Евгения Скрипальщикова и двух его заместителей – Геннадия Савельева и Евгения Жидкова.

Евгений Скрипальщиков возглавил стройнадзор 22 октября 2018 года в соответствии с распоряжением губернатора Красноярского края.

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