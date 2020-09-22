В Красноярском крае задержали Виссариона — главу «Церкви Последнего Завета»

В Курагинском районе Красноярского края силовики задержали трех руководителей местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, сообщает Следственный комитет РФ.

В период с 1991 по 22 сентября 2020 года эти трое руководили сектой «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион.

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

В результате совместной спецоперации Следкома, ФСБ и МВД России деятельность данного незаконного религиозного объединения пресечена. В домах его руководителей и участников проводятся обыски.

Торопу, Редькину и Ведерникову планируют предъявить обвинения в преступлении по ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.