В дирекции «Татышев-парка» проходят обыски

Об этом первоначально написал в соцсетях депутат горсовета Виталий Бондарев, ссылаясь на очевидцев.

Информацию подтвердил руководитель ЦРСП Евгений Пьянков, о чем сообщает «Проспект Мира», уточняя, что директор Центра воздержался от подробностей. Полиция пока не комментирует случившееся. Также журналисты выяснили, что ФСБ и СК не имеют отношения к обыскам.