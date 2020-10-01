В дирекции «Татышев-парка» проходят обыски
Люди в масках посетили руководство «Татышев-парка». В Центре реализации социальных проектов (ЦРСП), который управляет объектом, проходят обыски.
Об этом первоначально написал в соцсетях депутат горсовета Виталий Бондарев, ссылаясь на очевидцев.
Информацию подтвердил руководитель ЦРСП Евгений Пьянков, о чем сообщает «Проспект Мира», уточняя, что директор Центра воздержался от подробностей. Полиция пока не комментирует случившееся. Также журналисты выяснили, что ФСБ и СК не имеют отношения к обыскам.