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В дирекции «Татышев-парка» проходят обыски

В дирекции «Татышев-парка» проходят обыски
Иллюстрация: wiki

Люди в масках посетили руководство «Татышев-парка». В Центре реализации социальных проектов (ЦРСП), который управляет объектом, проходят обыски.

#НОВОСТИ

Об этом первоначально написал в соцсетях депутат горсовета Виталий Бондарев, ссылаясь на очевидцев.

Информацию подтвердил руководитель ЦРСП Евгений Пьянков, о чем сообщает «Проспект Мира», уточняя, что директор Центра воздержался от подробностей. Полиция пока не комментирует случившееся. Также журналисты выяснили, что ФСБ и СК не имеют отношения к обыскам.

 

 

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