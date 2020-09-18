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Министр лесного хозяйства Красноярского края попал под уголовное дело

Министр лесного хозяйства Красноярского края попал под уголовное дело
Иллюстрация: pixabay.com

Экс-чиновника подозревают в получении взятки в 4 млн рублей от компании его брата. Буквально несколько дней назад он ушел в отставку, а после в ведомстве прошли обыски.

#НОВОСТИ
Бывшего главу Минлесхоза Красноярского каря Дмитрия Маслодудова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
 
По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 года по март 2020-го Маслодудов покровительствовал лесозаготовительной компании «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата Юрия - он же фактически и руководил предприятием. Подозреваемый, в силу своего должностного положения давал указания подведомственным лесничествам, расположенным на территории Енисейского района, подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их «Краслесторгу». За два года учредители передали брату министра более 7 млн рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову.
 
Против Маслодудова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), а в отношении Юрия Маслодудова — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки).
 
Сейчас бывший министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Его брат, Юрий Маслодудов, находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).
 
Напомним, что Дмитрий Маслодудов ушел с поста министра лесного хозяйства Красноярского края 15 сентября 2020 года. Якобы по собственному желанию. А 17 сентября в ведомстве, а также по месту жительства экс-чиновника, прошли обыски, в ходе которых, по данным Следкома, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
 
 
 
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