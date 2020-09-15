Красноярский край остался без лесного министра
После более чем двух с половиной лет руководства чиновник оставил свое кресло. Кто займет его, на сегодняшний день неизвестно. Пока министерством управляет его заместитель.
Министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Официальная причина — собственное желание.
Кто станет преемником Маслодудова, пока неясно. Сейчас исполнять обязанности руководителя ведомства поручено его заместителю Анвару Бикбову.
Напомним, что место главы Минлесхоза края Маслодудов занял в январе 2018 года. А в октябре 2019-го в его ведомстве прошли обыски, причиной которых стала проверка, проведенная незадолго до этого Минприроды России, Рослесхозом, прокуратурой Красноярского края, ФСБ России и МВД России.