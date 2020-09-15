Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.09
75,18
89,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край остался без лесного министра

Красноярский край остался без лесного министра
Иллюстрация: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

После более чем двух с половиной лет руководства чиновник оставил свое кресло. Кто займет его, на сегодняшний день неизвестно. Пока министерством управляет его заместитель.

#НОВОСТИ
Министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Официальная причина — собственное желание.
 
Кто станет преемником Маслодудова, пока неясно. Сейчас исполнять обязанности руководителя ведомства поручено его заместителю Анвару Бикбову.
 
Напомним, что место главы Минлесхоза края Маслодудов занял в январе 2018 года. А в октябре 2019-го в его ведомстве прошли обыски, причиной которых стала проверка, проведенная незадолго до этого Минприроды России, Рослесхозом, прокуратурой Красноярского края, ФСБ России и МВД России.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Предприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через ЕнисейПредприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через Енисей
  • На красноярском «Мекране» могут начать производить комплектующие для IKEAНа красноярском «Мекране» могут начать производить комплектующие для IKEA
  • Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗПрощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ
  • Бюджет Красноярского края скорректируют: расходы вырастут больше, чем доходыБюджет Красноярского края скорректируют: расходы вырастут больше, чем доходы
  • Рой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомыхРой: красноярские энтомологи поделились мнениями о причинах нашествия насекомых
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.