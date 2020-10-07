До банкротства управлять «Школьным комбинатом питания» Красноярска будет общественник

Новым директором красноярского «Школьного комбината питания» стал глава общественной организации «За Красноярск» Иван Коростелев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Иван Коростелев не первый год занимается вопросами организации школьного питания в Красноярске, контролируя его качество. Сейчас же он обеспокоен складывающейся на предприятии ситуацией с зарплатами, налогами и рассчетами с постащиками.

В непростой для комбината ситуации общественность должна проконтролировать прозрачность всех сделок на комбинате и соблюдение их законности, отстоять интересы граждан и поставщиков. В связи с этим я принял предложение возглавить комбинат», — пишет Коростелев.

В мэрии Красноярска информацию о назначении Коростелева подтвердили, уточнив, что в этой должности он будет пребывать только в период банкротства комбината. Также в администрации пояснили, что кандидатуру Коростелева предложил глава управления соцзащиты Красноярска, обязанности которого сейчас исполняет (судя по сайту мэрии) Ольга Качнова. Само же назначение происходит распоряжением мэра города, но пока оно не подписано.

Меж тем, как рассказали DK.RU в Горсовете Красноярска, с депутатами кандидатуру Ивана Коростелева не согласовывали. Сам же новоиспеченный директор на звонок редакции не ответил.