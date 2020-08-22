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Бывшего заммэра Красноярска подозревают в необоснованном расходовании бюджетных средств

Бывшего заммэра Красноярска подозревают в необоснованном расходовании бюджетных средств
Иллюстрация: gornovosti.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра, курировавшего вопросы социальной защиты в администрации города.

#НОВОСТИ
Речь идет о Наталье Бобровой, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Она занимала пост вице-мэра по социальным вопросам с конца 2017 года и до начала этого года.
 
В отношении бывшей чиновницы по факту необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на организацию питания школьников, возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
 
По информации Генпрокуратуры РФ, чиновница допустила грубые нарушения при контроле деятельности муниципального предприятия «Школьный комбинат питания». Так, в 2018 году она согласовала заключение крупных сделок, что привело к кредиторской задолженности, способствующей банкротству. Приобретение продукции по завышенной стоимости повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 12 млн рублей. 
 
Ранее DK.RU рассказывал о ситуации на комбинате школьного питания. Общий объем кредитных долгов комбината составляет 112,35 млн рублей, из которых 88,76 млн — просроченная задолженность. Комбинат рискует стать банкротом.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Вице-мэру может грозить до 10 лет лишения свободы.
 
Фото: gornovosti.ru
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