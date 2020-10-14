Россети планируют разработать спецтарифы для зарядки электромобилей

На втором этапе компания построит электрозаправки в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей. Программа называется «30/30»: построить ЭЗС к 2024 году в 30 крупных городах и на 30 магистралях.

В Красноярске сейчас работает три электрозарядные станции Россети Сибирь, плату за зарядку с владельцев электромобилей не берут. Аналогичная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. Как пояснил ТАСС аналитик VYGON Consulting Ростислав Костюк, на Дальнем Востоке 1 кВт⋅ч стоит 8 рублей (медленная зарядка 2-3 часа) и 11 рублей (быстрая зарядка за 20-30 минут). Но можно заряжаться от собственной зарядной станции или розетки в доме. Например, ночной тариф в Хабаровском и Приморском краях составляет для населения 1,5 рубля за кВт⋅ч.

Как отметили эксперты, опрошенные информационным агентством, количество электромобилей на российских дорогах выросло более чем в пять раз с 2017 по 2020 год, тогда как количество электрозаправочных станций - менее чем в два раза. На одну зарядную станцию в России приходится 30-40 электромобилей, это в 3-4 раза выше среднемирового значения. При развитии сервисной инфраструктуры и мер поддержки пользователей электромобилей этот вид транспорта может стать значительно более популярным. Например, говорят эксперты, обнуление таможенных пошлин или компенсация разницы в стоимости электромобиля относительно аналогичного авто с двигателем внутреннего сгорания.

Отметим, в Красноярском крае на очередной сессии Законодательного собрания депутаты в первом чтении приняли законопроект об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей. Таким образом, наш регион вошел в число пилотных регионов, где такая мера будет реализована.

Напомним, с 2 мая 2020 года электромобили можно ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин. Нулевая ставка действует по 31 декабря 2021 года и применяется при импорте электромобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами. Ограничений по возрасту электромобиля нет.

В феврале специалисты Россети Сибирь опубликовали прогноз, согласно которому к 2025 году количество электромобилей в Сибири вырастет в 10 раз – по улицам городов будет кататься более 3000 единиц экологичного транспорта. По данным компании, предоставляющей автовладельцами ключи для зарядки, на начало февраля 2020 года в Красноярске был зарегистрирован 61 электромобиль. По данным ГИБДД, самой продаваемой маркой электроавтомобиля в регионе оказался Nissan Leaf с пробегом. К примеру, стоимость такого автомобиля 2012 года выпуска составляет 550 тыс. руб.