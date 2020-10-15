Ферма «Коза-дереза» прирастет общепитом
Проект реализуется в рамках развития агротуризма в Красноярском крае. Правда, особой экономической выгоды в нем владелец фермы не видит. По крайней мере, не в ближайшей перспективе.
На ферме «Коза-дереза», что под Красноярском, появится кафе, в котором будут кормить произведенными здесь же продуктами. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Владелец хозяйства, Андрей Болсуновский, подтвердил DK.RU эту информацию.
По сути, наша ферма — это общественное пространство. Но так как мы находимся за городом, то общепита поблизости просто нет. Вот мы и решили его организовать», — рассказал он.
По словам Болсуновского, это будет кафе с сыроварней. Других деталей проекта он не раскрыл.
Начнется строительство через пару недель, а закончится к осени следующего года. Общая стоимость проекта составляет порядка 6,5 млн рублей. Часть этих денег — 3 млн рублей — «Коза-дереза» получит из краевого бюджета в виде гранта на развитие агротуризма в регионе. На них будет куплено оборудование и мебель для оснащения кафе.
Говоря об окупаемости проекта, Андрей Болсуновский, отмечает, что она возможна лишь в отдаленной перспективе.
Открытие кафе — это вложение в инфраструктуру нашей фермы как общественного пространства. Допускаю, что в будущем оно начнет приносить прибыль, но произойдет это не в ближайшее врея», — говорит он.
И добавляет, что личной экономической выгоды в этом проекте он пока не видит: «И если бы не софинансирование из бюджета, я бы этим не занимался».
Напомним, что в этом году четыре (включая Болсуновского) фермера Красноярского края получили подобные гранты на развитие агротуризма. Общая их сумма составляет 12 млн рублей. По информации Минсельхоза деньги на счета предпринимателей поступят в ближайшие две недели. Освоить их нужно будет в течение года со дня получения.
Причем, как рассказал Андрей Болсуновский, четверо победителей — это единственные участники конкурса.
Меня удивляет столь низкая актвиность предпринимателей на этом направлении, учитывая, что Минсельхоз готов поддерживать такие проекты. Полагаю, что если бы их было больше, увеличилось бы и общее финансирование из бюджета», — говорит он.