Ферма «Коза-дереза» прирастет общепитом

На ферме «Коза-дереза», что под Красноярском, появится кафе, в котором будут кормить произведенными здесь же продуктами. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Владелец хозяйства, Андрей Болсуновский, подтвердил DK.RU эту информацию.

По сути, наша ферма — это общественное пространство. Но так как мы находимся за городом, то общепита поблизости просто нет. Вот мы и решили его организовать», — рассказал он.

По словам Болсуновского, это будет кафе с сыроварней. Других деталей проекта он не раскрыл.

Начнется строительство через пару недель, а закончится к осени следующего года. Общая стоимость проекта составляет порядка 6,5 млн рублей. Часть этих денег — 3 млн рублей — «Коза-дереза» получит из краевого бюджета в виде гранта на развитие агротуризма в регионе. На них будет куплено оборудование и мебель для оснащения кафе.

Говоря об окупаемости проекта, Андрей Болсуновский, отмечает, что она возможна лишь в отдаленной перспективе.

Открытие кафе — это вложение в инфраструктуру нашей фермы как общественного пространства. Допускаю, что в будущем оно начнет приносить прибыль, но произойдет это не в ближайшее врея», — говорит он.

И добавляет, что личной экономической выгоды в этом проекте он пока не видит: «И если бы не софинансирование из бюджета, я бы этим не занимался».

Напомним, что в этом году четыре (включая Болсуновского) фермера Красноярского края получили подобные гранты на развитие агротуризма. Общая их сумма составляет 12 млн рублей. По информации Минсельхоза деньги на счета предпринимателей поступят в ближайшие две недели. Освоить их нужно будет в течение года со дня получения.

Причем, как рассказал Андрей Болсуновский, четверо победителей — это единственные участники конкурса.