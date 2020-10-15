Фермерам Красноярского края дали денег на агротуризм и общепит

На эти цели из краевого бюджета выделено 12 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, сообщили в министерстве.

Победителей оказалось четверо — это фермеры из Березовского, Новоселовского, Минусинского и Емельяновского районов. Двое первых собираются построить на базе своих хозяйств нескольких гостевых домов для круглогодичного проживания на природе, участия в сельхозработах, туристических походах, конных прогулках, в дегустации блюд из экологически чистых продуктов. Пара других победивших фермеров, вложат выигранное в открытие точек общепита, где буду кормить экологически чистыми продуктами собственного (и не только) производства.

Напомним, что по условиям программы грантополучатель должен вложить в реализацию проекта не менее 40 процентов собственных средств, остальные затраты ему компенсируют из краевого бюджета. На каждый миллион господдержки необходимо создать одно постоянное рабочее место. Израсходовать грант нужно в течение года с момента его получения.