Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.10
77,27
90,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фермерам Красноярского края дали денег на агротуризм и общепит

Фермерам Красноярского края дали денег на агротуризм и общепит
Иллюстрация: Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

В Минсельхозе Красноярского края завершился конкурс грантов, направленный на развитие в сельских территориях региона несельскохозяйственных видов бизнеса.

#НОВОСТИ
На эти цели из краевого бюджета выделено 12 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, сообщили в министерстве.
 
Победителей оказалось четверо — это фермеры из Березовского, Новоселовского, Минусинского и Емельяновского районов. Двое первых собираются построить на базе своих хозяйств нескольких гостевых домов для круглогодичного проживания на природе, участия в сельхозработах, туристических походах, конных прогулках, в дегустации блюд из экологически чистых продуктов. Пара других победивших фермеров, вложат выигранное в открытие точек общепита, где буду кормить экологически чистыми продуктами собственного (и не только) производства.
 
Напомним, что по условиям программы грантополучатель должен вложить в реализацию проекта не менее 40 процентов собственных средств, остальные затраты ему компенсируют из краевого бюджета. На каждый миллион господдержки необходимо создать одно постоянное рабочее место. Израсходовать грант нужно в течение года с момента его получения.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Омске обсуждают введение режима самоизоляции с 19 октябряВ Омске обсуждают введение режима самоизоляции с 19 октября
  • Дизайнер Артемий Лебедев посетил Красноярск и ДивногорскДизайнер Артемий Лебедев посетил Красноярск и Дивногорск
  • Подрядчик просит расторгнуть контракт по инвентаризации красноярских кладбищПодрядчик просит расторгнуть контракт по инвентаризации красноярских кладбищ
  • Красноярск займет 3 млрд рублей у бизнесаКрасноярск займет 3 млрд рублей у бизнеса
  • Красноярску разрешили прямое авиасообщение с заграницейКрасноярску разрешили прямое авиасообщение с заграницей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.