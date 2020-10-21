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«Мусорное дело»: красноярские следователи изучают завышенный тариф на ТКО

«Мусорное дело»: красноярские следователи изучают завышенный тариф на ТКО
Автор фото: RitaE. Иллюстрация: pixabay.com

Бывшему заместителю министра тарифной политики края вменяют в вину превышение должностных полномочий. Он якобы согласовал завышенный тариф на сбор мусора в интересах оператора.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следствие полагает, что в период с ноября по декабрь 2018 года на основании распоряжения данного чиновника в тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами незаконно включены расходы регионального оператора в сумме более 43 млн рублей.

Что повлекло необоснованные расходы на оплату коммунальной услуги на обращение с твердыми коммунальными отходами граждан и юридических лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ни фамилия, ни территория, применительно к которой был установлен завышенный тариф, ни название регионального оператора не разглашаются.

Напомним, тема необоснованных тарифов обсуждалась недавно на сессии Законодательного собрания по инициативе уполномоченного по правам человека в крае Марка Денисова. В результате изучения ситуации по одной из жалоб, омбудсмен обнаружил, что в основе краевых нормативов и тарифов на вывоз мусора лежит научное исследование, которое в 2015-2017 годах по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края проводила компания «Институт прикладной экологии и гигиены» из Санкт-Петербурга, выигравшая соответствующий тендер с ценой 21 млн рублей. Компания якобы замерила объемы накопления твердых бытовых отходов. Однако выяснилось, что цифры были переписаны из советской методички и касались другого экономического и климатического пояса.

 

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