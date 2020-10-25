Красноярские ученые не обнаружили негативного влияния «Бионорда» на экологию

Эксперты двух университетов – СФУ и красноярского отделения РАН - пришли к выводу, что использование «Бионорда» против гололеда не вредит окружающей среде.

В СФУ изучали характеристики воздействия реагента на бетон и брали пробы материала с дорог. Они не выявили высокотоксичных добавок или неожиданных эффектов от компонентов, входящих в состав «Бионорда». Об этом DK.RU сообщили в пресс-службе Уральского завода противогололедных материалов.

Специалисты РАН проверили влияние «Бионорда» на рачках рода Moina. Выяснилось, что из всех компонентов в нем самое опасное вещество - поваренная соль. Ученые пришли к выводу, что «Бионорд» при соблюдении инструкции по использованию не оказывает влияние на окружающую среду.

По словам главного технолога Уральского завода противогололедных материалов Дмитрия Лимонова, под торговой маркой «Бионорд» разработано более десяти рецептур под разные климатические условия и области применения.

«Прежде, чем создавать эти формулы, были произведены многочисленные исследования всех солей в нашей научно-исследовательской лаборатории и в государственных институтах на предмет их воздействия на почву, воду, человека. Исходя из рекомендаций ученых, были выбраны наиболее эффективные, безопасные и экономически обоснованные рецептуры», - сказал Лимонов.

В компании добавили, что Красноярск отказался от «Бионорда» и «вошел в зиму с наихудшим набором из противогололедных материалов: с пескосоляной смесью, пыль от которой крайне токсична для человека, и с растворами хлорида натрия, губительного для металла и природы».