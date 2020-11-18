Опрос «ДК»: Прощай, ЕНВД! Здравствуй, кризис!

Правительство России все же приняло решение отменить ЕНВД, несмотря на просьбы предпринимателей продлить действие налога, чтобы пережить последствия коронавирусных ограничений.

Мы спросили у красноярских предпринимателей и защитников бизнеса, как они оценивают этот шаг.

Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»

Когда ввели онлайн-кассы и государство увидело, сколько налогов оно «теряет» на ЕНВД, то стало понятно, что скоро с этим налогом придется проститься, ведь он власти стал как кость в горле. Для предпринимателей это, конечно, окажется ударом. Но правительство, видимо, решило не быть совсем уж безжалостным и подогнало патентную систему практически под вменёнку. Но только для индивидуальных предпринимателей. Так что они еще поживут. А вот ООО-шкам будет тяжело, поэтому многие из них сейчас экстренно пытаются переформатироваться в ИП (те, кто может это себе позволить). В общем, выкручиваются, кто как может.

Александр Белов, владелец бара BRED PITTЬ

Недавно мы предварительно подсчитали, что нас ждет, и получилось, что мы с нового года должны будем платить примерно в четыре раза больше налогов, чем до этого. Подобный скачок окажется очень существенным для малого бизнеса и что с этим делать – сейчас совершенно непонятно. А на фоне того, что не будет новогодних корпоративов, не будет новогодней ночи (скорее всего), плюс желание власть имущих растянуть новогодние каникулы на весь январь… В общем, уверен, что отмена ЕНВД добъет тех, кто уже подумывает об уходе с рынка, и в первый месяц 2021-го его покинет процентов 20% различных заведений.

Юлия Симбирева, руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края

Ситуация, в которой оказался малый бизнес в этом году, – очень сложная. Каждый пятый предприниматель считает, что кризис 2020 года – самый тяжелый за последние 12 лет. К пандемии коронавируса, повлекшей введение ограничительных мер, к снижению и без того падающего спроса добавилась девальвация рубля. Все это, к сожалению, не подкрепилось адекватной помощью со стороны государства. В этих условиях не стоило добавлять бизнесу очередную головную боль в виде смены налогового режима. Выбор новой системы налогообложения, перевод онлайн-касс станут для предпринимателей источником дополнительного стресса и издержек. Не исключаю, что ряд компаний переведут обороты в теневой сектор экономики.

Андрей Болсуновский, основатель фермы «Коза-дереза»

Я считаю, что отмена ЕНВД – это крайне несвоевременная мера. В правительстве просто недооценили масштаб налоговой нагрузки. Пострадают ведь не только те, кто работал с рентабельностью 600%, но и те, у кого она была всего 30%, и у них нет вообще никаких перспектив выжить. Та классическая ситуация, когда с водой выплеснули и младенца. Но я все же надеюсь, что благоразумие восторжествует, и 31 декабря, «под елочку», нам скажут, что ЕНВД возвращается хотя бы на год. Отменой этого налога мы не только добавляем трат бизнесу, у нас огромная страна, и много отдаленных точек, которым технически будет сложно осуществлять свою деятельность в другом налоговом режиме.