"ЕНВД — как кость в горле для нашего правительства"

Елена Герасименко, основатель компании "БухгалТерра"

Несмотря на то, что Минфин неоднократно предлагал продлить действие единого налога на вмененный доход, я была уверена в том, что с 2021 года его все же отменят. ЕНВД — как кость в горле у нашего правительства: несоизмеримо низкая налоговая нагрузка и огромный пласт необлагаемой выручки. В 2002 году этот налог ввели, как вынужденную меру, чтобы упростить жизнь малому бизнесу и хоть что-то получить с этих компаний, так как на тот момент достоверной информации о их работе попросту не было.

Сейчас ситуация изменилась, но бизнес все еще не готов «отпустить» ЕНВД от себя. Отмена «вмененки» приведет к тому, что малый бизнес будет вынужден выбирать между оставшимися спецрежимами — патентом и упрощенной системой налогооблажения. Под патент попадут не многие, а переход на УСН потянет за собой дополнительные проблемы и издержки — потребуется вести полноценный бухгалтерский учет, а значит возникнут дополнительные затраты на бухгалтера. Проблема неучтенных товарных остатков, обернется увеличением налоговых сумм. В связи с этим, не исключено, что отмена ЕНВД потянет за собой повышение цен.

И еще один немаловажный фактор — единый налог на вмененный доход поступает в местный бюджет, давая возможность районам принимать самостоятельные решения по планированию и развитию территорий. С отменой же ЕНВД, основной источник финансирования муниципалитетов будет утрачен. Плюс, увеличится административная нагрузка.

Как следствие всех этих явлений, мы получим очередное повышение цен, недовольство как самих предпринимателей, так и общества, массовое банкротство компаний и расширение поля теневого бизнеса в России.