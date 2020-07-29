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"ЕНВД — как кость в горле для нашего правительства"

"ЕНВД — как кость в горле для нашего правительства"
Иллюстрация: коллаж ДК

«Бизнес все еще не готов „отпустить“ ЕНВД.Его отмена приведет к массовому банкротству компаний и расширению поля теневого бизнеса в России» — Елена Герасименко.

#МНЕНИЯ
Елена Герасименко, основатель компании "БухгалТерра"
 
Несмотря на то, что Минфин неоднократно предлагал продлить действие единого налога на вмененный доход, я была уверена в том, что с 2021 года его все же отменят. ЕНВД — как кость в горле у нашего правительства: несоизмеримо низкая налоговая нагрузка и огромный пласт необлагаемой выручки. В 2002 году этот налог ввели, как вынужденную меру, чтобы упростить жизнь малому бизнесу и хоть что-то получить с этих компаний, так как на тот момент достоверной информации о их работе попросту не было.
 
Сейчас ситуация изменилась, но бизнес все еще не готов «отпустить» ЕНВД от себя. Отмена «вмененки» приведет к тому, что малый бизнес будет вынужден выбирать между оставшимися спецрежимами — патентом и упрощенной системой налогооблажения. Под патент попадут не многие, а переход на УСН потянет за собой дополнительные проблемы и издержки — потребуется вести полноценный бухгалтерский учет, а значит возникнут дополнительные затраты на бухгалтера. Проблема неучтенных товарных остатков, обернется увеличением налоговых сумм. В связи с этим, не исключено, что отмена ЕНВД потянет за собой повышение цен.
 
И еще один немаловажный фактор — единый налог на вмененный доход поступает в местный бюджет, давая возможность районам принимать самостоятельные решения по планированию и развитию территорий. С отменой же ЕНВД, основной источник финансирования муниципалитетов будет утрачен. Плюс, увеличится административная нагрузка.
 
Как следствие всех этих явлений, мы получим очередное повышение цен, недовольство как самих предпринимателей, так и общества, массовое банкротство компаний и расширение поля теневого бизнеса в России.
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