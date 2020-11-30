На базе «Хакасской баранины» создали агрохолдинг

Сама компания существует чуть меньше года и является владельцем одноименного сельхозпредприятия. Для создания агрохолдинга она объединилась с известным в Хакасии предпринимателем от фермерства.

В Хакасии создали агрохолдинг «Ермак», об этом сообщил « Коммерсантъ ». Данные ЕГРЮЛ эту информацию подтверждают — компания была зарегистрирована 25 ноября 2020 года.

Согласно данным реестра, «Ермаком» на паритетных правах владеют управляющая компания «Хакасская баранина» и известный в республике бизнесмен от фермерства Виктор Ермаков. Последний в марте 2020 года основал компанию «Сибирская ферма» с уставным капиталом в 10 000 рублей. На ее базе собирались создать одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству баранины. По информации «Коммерсанта», в это проект планируется вложить порядка 750 млн рублей. На май 2020 года поголовье «Сибирской ферма», вместе с маточным стадом, насчитывало 20 тысяч голов.

Управляющая компания «Хакасская баранина» была зарегистрирована в конце декабря 2019 года. Ее учредитель Оксана Михайлова. Уставный капитал — 100 000 рублей. В сентябре 2020-го УК «Хакасская баранина» становиться собственником одноименного агрокомплекса, действующего на рынке с 2016 года, но показавшего в 2019 году убыток в 44 млн рублей (данные rusprofile.ru ).