Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
76,19
91,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На базе «Хакасской баранины» создали агрохолдинг

На базе «Хакасской баранины» создали агрохолдинг
Иллюстрация: instagram.com/baranina19

Сама компания существует чуть меньше года и является владельцем одноименного сельхозпредприятия. Для создания агрохолдинга она объединилась с известным в Хакасии предпринимателем от фермерства.

#НОВОСТИ
В Хакасии создали агрохолдинг «Ермак», об этом сообщил «Коммерсантъ». Данные ЕГРЮЛ эту информацию подтверждают — компания была зарегистрирована 25 ноября 2020 года.
 
Согласно данным реестра, «Ермаком» на паритетных правах владеют управляющая компания «Хакасская баранина» и известный в республике бизнесмен от фермерства Виктор Ермаков. Последний в марте 2020 года основал компанию «Сибирская ферма» с уставным капиталом в 10 000 рублей. На ее базе собирались создать одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству баранины. По информации «Коммерсанта», в это проект планируется вложить порядка 750 млн рублей. На май 2020 года поголовье «Сибирской ферма», вместе с маточным стадом, насчитывало 20 тысяч голов.
 
Управляющая компания «Хакасская баранина» была зарегистрирована в конце декабря 2019 года. Ее учредитель Оксана Михайлова. Уставный капитал — 100 000 рублей. В сентябре 2020-го УК «Хакасская баранина» становиться собственником одноименного агрокомплекса, действующего на рынке с 2016 года, но показавшего в 2019 году убыток в 44 млн рублей (данные rusprofile.ru).
 
Добавим также, что в декабре 2019 года «Хакасская баранина» (ООО) договорилась о сотрудничестве с торговой сетью «Командор». Тогда речь шла о четырех магазинах в Красноярске и пяти в Хакасии. Как сейчас обстоят дела с этим соглашением сейчас, неизвестно — в «Командоре» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Также с августа 2020-го продукция компании представлена в сибирских гипермаркетах сети «Лента».
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд не стал лишать Анатолия Быкова времениСуд не стал лишать Анатолия Быкова времени
  • Роскомнадзор хочет уйти от цензуры YouTube с помощью российских видеохостинговРоскомнадзор хочет уйти от цензуры YouTube с помощью российских видеохостингов
  • Превышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в КрасноярскеПревышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в Красноярске
  • Игорь Сечин: "На Таймыре — лучшая в мире нефть"Игорь Сечин: "На Таймыре — лучшая в мире нефть"
  • Магистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширьМагистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширь
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.