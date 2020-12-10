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За неполный год красноярцы набрали больше четверти триллиона кредитов

За неполный год красноярцы набрали больше четверти триллиона кредитов
Иллюстрация: pixabay.com

Основная масса — это потребительские займы и прочие подобные. Однако главным драйвером роста кредитного портфеля стала ипотека, увеличившись в полтора раза.

#НОВОСТИ
К 1 ноября 2020 года жители Красноярского края взяли в кредит у банков 265 млрд рублей. Это на 13,2% больше, чем с января по октябрь (включительно) 2019-го. Об этом DK.RU рассказали в региональном отделении Банка России.
 
Консолидированный кредитный портфель при этом увеличился на 12% — до 435,9 млрд рублей.
 
Основным драйвером роста стала ипотека: за десять месяцев 2019 года таких займов было выдано на 44,9 млрд рублей, тогда как в 2020-м эта цифра вышла на уровень 69,4 млрд (+54,5%). Ее доля в общей ссудной задолженности жителей края составила 45% (+2 процентных пункта к началу года).
 
В ряду прочего подобная динамика объясняется снижением ставок по всем видам кредитования, считает управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев.
Ставки по потребкредитам с начала года снизились с 12,6% до 10,6% в октябре. Ипотека также стала дешевле для потребителя. Проценты по ней снизились с 9% в январе до 7,4% в октябре 2020 года. В результате спрос на новые кредиты и рефинансирование более дорогих кредитов у населения вырос», — говорит он.
Напомним, что по итогу октября 2020 года Красноярский край стал лидером среди сибирских регионов по размеру ипотечного кредита и динамике его роста.
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