Красноярский край вошел в десятку регионов с самыми большими ипотечными кредитами

От Москвы и Санкт-Петербурга край, конечно, отстает, но по Сибири уверенно держит первое место. В том числе и по годовой динамике среднего займа подобного рода.

Средний размер ипотечного кредита, выданного в Красноярском крае в октябре 2020 года, составил 2,46 млн рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Это девятый результат среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом таких заимствований. В тройке лидеров здесь Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург — 5,78 млн рублей, 4,48 млн и 3,43 млн соответственно. Замыкает первую десятку Новосибирская область с 2,42 млн рублей. В целом же по России средний размер ипотеки в октябре 2020-го составил 2,75 млн рублей.

По динамике роста среднего ипотечного займа Красноярский край также оказался в числе лидеров — + 14,6% по отношении к октябрю 2019 года. Это четвертый результат в первой десятке регионов по обемам ипотечного рынка — первые три места за Приморским краем (21,3%), Московской областью (19,6%) и Ставропольским краем (19,1%). По Сибири же край лидирует по этому показателю: у ближайшего соседа по этому списку — Иркутской области — 12,1%. В среднем же по стране за год средняя ипотека выросла на 12,8%.