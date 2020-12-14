«Жизнь в цифре» — определился «человек года» в сфере ИТ

В этом году эксперты оценивали не только сами проекты предпринимателей от ИТ, но и их актуальность в условиях пандемии и важность для выживания бизнеса.

В 2020 году, пожалуй, все предприятия столкнулись с необходимостью оцифровать свои бизнес-процессы (хотя бы какие-то из них). Поэтому номинацию ИТ решено было переименовать — она стала называться «Цифровизация бизнеса». Ожидалось, что именно такие проекты и войдут в ее шорт-лист. Однако на поверку оказалось иначе — за лидерство в этот раз боролись даже общественники. В итоге тройка претендентов на премию выглядела так:

Игорь Болбат , общественный центра по борьбе с фальсификатом;

, общественный центра по борьбе с фальсификатом; Артем Соломников , IMPRINTA;

, IMPRINTA; Анатолий Фомин, «Фабрика решений».

Победителем стал Анатолий Фомин с прототипом VR-платформы Locus, которая позволяет создавать и проводить презентации в формате виртуальной реальности.

Стоит добавить, что это уже второй раз, когда Фомин получает премию «Человек года» — в 2019-м его признали лидером в номинации «Стартап года» с проектом «умной» витрины «РобиМаркет». В этом году вошел в число экспертов этой номинации.