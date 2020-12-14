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«Жизнь в цифре» — определился «человек года» в сфере ИТ

«Жизнь в цифре» — определился «человек года» в сфере ИТ
Иллюстрация: DK.RU

В этом году эксперты оценивали не только сами проекты предпринимателей от ИТ, но и их актуальность в условиях пандемии и важность для выживания бизнеса.

#БИЗНЕС

В 2020 году, пожалуй, все предприятия столкнулись с необходимостью оцифровать свои бизнес-процессы (хотя бы какие-то из них). Поэтому номинацию ИТ решено было переименовать — она стала называться «Цифровизация бизнеса». Ожидалось, что именно такие проекты и войдут в ее шорт-лист. Однако на поверку оказалось иначе — за лидерство в этот раз боролись даже общественники. В итоге тройка претендентов на премию выглядела так:

  • Игорь Болбат, общественный центра по борьбе с фальсификатом;
  • Артем Соломников, IMPRINTA;
  • Анатолий Фомин, «Фабрика решений».

Победителем стал Анатолий Фомин с прототипом VR-платформы Locus, которая позволяет создавать и проводить презентации в формате виртуальной реальности.

«Жизнь в цифре» — определился «человек года» в сфере ИТ 1

Стоит добавить, что это уже второй раз, когда Фомин получает премию «Человек года» — в 2019-м его признали лидером в номинации «Стартап года» с проектом «умной» витрины «РобиМаркет». В этом году вошел в число экспертов этой номинации.

«Жизнь в цифре» — определился «человек года» в сфере ИТ 2

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