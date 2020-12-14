Участники Большой норильской экспедиции рассказали об экологии Таймыра

Результаты большой научной миссии готовы: ученые завершили работу с образцами воды, почвы и биологических организмов, отобранными в ходе исследовательской экспедиции на Таймыр.

Большая норильская экспедиция работала на Таймыре в августе-сентябре 2020 года. Она объединила ученых из четырнадцати институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Они взяли пробы почвы, воды и биоресурсов в бассейнах рек Пясины, Норилки, Амбарной а также на озере Пясино. На основании лабораторных исследований ученые подготовили независимую оценку влияния разлива топлива на окружающую среду и предложили свои решения по восстановлению биологического разнообразия Таймыра.

Как отметил, презентуя результаты работы, председатель СО РАН академик Валентин Пармон, таких масштабных комплексных исследований российская наука не проводила давно. И если бы не случилась авария, у ученых еще долго могло не быть возможности организовать такое междицисплинарное взаимодействие, собрав вместе специалистов по почвам, водным ресурсам, биоразнообразию, вечной мерзлоте и другим объектам.

Произошло то, чего не было в течение лет 30 в Сибирском отделении. Мы за две недели собрали экспедицию 14 институтов из самых разных городов, которые находятся в зоне ответственности Сибирского отделения. И уже через три недели первый отряд уехал на место аварии», - рассказал Валентин Пармон.

Академик подчеркнул большую организационную и финансовую роль «Норникеля»: компания предоставила ученым все необходимые для работы ресурсы, взяла на себя все расходы, связанные с транспортом, логистикой и бытом участников экспедиции. В полевом этапе участвовали 38 сотрудников Академии наук, в лабораторном – более ста. В результате исследования акватории реки Амабрной, реки Пясина, озера Пясино были отобраны почти 2000 проб, на обработку некоторых потребовалось до двух месяцев. Исследования проводились по семи основным направлениям: «Геофизика и геохронология», «Многолетнемерзлые грунты», «Гидробиология», «Поверхностные воды», «Почва и растительный покров», «Донные отложения», «Био и зооразнообразие».

Как сообщил директор Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк, специалисты обнаружили растепление вечной мерзлоты на площадке, где размешены топливные резервуары, в частности – под аварийным пятым. Причиной тому – близость вод подземного озера. Также ученые выявили «проблемную» опору (одну из 16) под четвертым резервуаром.

Формирование этого гидрогенного талика началось практически сразу после введения объекта в эксплуатацию, и формируется в настоящее время», - отметил Михаил Железняк.

Участники экспедиции обратили внимание на то, что в озере Пясино и реке Пясина высокий уровень содержания углеводородов, однако он не является следствием разлития топлива из аварийного резервуара. Изучив характеристики нефтяного загрязнения, эксперты пришли к выводу, что оно имеет совершенно другую природу.

В дизельном топливе соотношение пристан фитана составляет 1,4. В донных отложениях, где наблюдаются наиболее сильные загрязнения, соотношение пристан фитан, которое не изменяется при деградации, составляет в некоторых местах около 5. Это точно другой набор, другой источник углеводорода. В природном веществе этой зоны, по литературным данным, соотношение пристан фитан составляет 0,8», - сообщила директор института химии и химических технологий Красноярского научного центра СО РАН Оксана Таран.

Ученые отметили эффективность работы боновых заграждений на водоемах, благодаря чему попадание существенного объема нефтепродуктов в Северный Ледовитый Океан, и даже в центральную и северную части озера Пясино практически исключено. Тем не менее, эксперты рекомендовали весной вновь выставить боны, чтобы дособрать загрязняющие вещества, которые могут оказаться в воде после половодья и паводков.

Для мониторинга экологического состояния и контроль над процессом самоочищения водных объектов в районе ТЭЦ-3 и водосборного бассейна озера Пясино необходимо продолжение гидро-химических, гидрологических, гидробиологических исследований. При этом целесообразно использовать современные стационарные и полустационарные станции контроля качества», - отметил директор Института водных и экологических проблем СО РАН Александр Пузанов.

Выводы о том, что топливное загрязнение не распространилось по территории Таймыра, подтверждают и исследования почвоведов. Не выявлены изменения, вызванные разливом топлива, и в организмах отловленных особей млекопитающих. Вместе с тем ученые отмечают «частичную деградацию растительных сообществ» в поймах рек Далдыкан и Амбарная, что связано с многолетним техногенным воздействием на эту территорию.

По результатам выполненных работ сформирован обширный отчет, в котором представлены рекомендации по ликвидации последствий розлива, реабилитации водных и наземных экосистем и предложения по формированию новых научных подходов ведению хозяйственной деятельности в Арктике. С учетом свойств дизельного топлива, а также эффективности проводимых ликвидационных мероприятий, отмечено, что последствия розлива можно свести минимум к одному-два года», - подытожил врио директора Института почвоведения и агрохимии СО РАН Владимир Андроханов.

Что касается результатов многолетнего воздействия на экосистему Таймыра, ученые настаивают на проведении дополнительных исследований, чтобы более детально восстановить картину загрязнения и разработать методики реабилитации.

С этой целью на базе СО РАН создается научно-исследовательский центр «Экология», который займется вопросами обеспечения экологической безопасности территорий РФ, снижения антропогенной нагрузки и формированием индустрии экономически эффективного обращения с отходами в тесном содружестве с промышленными предприятиями. Директором центра станет заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН Николай Юркевич. Он же руководил полевым этапом Большой норильской экспедиции. НИЦ «Экология» не будет получать бюджетное финансирование: ученые готовы предоставить промышленным предприятиям, ведущим хозяйственную деятельность в Арктике, комплекс исследовательских методик, подготовленных экспертов, мобильные рабочие группы, которые способны провести все необходимые изыскания и сформировать оценку воздействия на окружающую среду, а также разработать рекомендации по снижению вреда.

Первым заказчиком этих работ станет «Норникель». Как отметил старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров, разработка эффективных решений по ведению хозяйственной деятельности в Арктике возможна только при тесном сотрудничестве ученых и промышленников.