В Норильск отправляется большая научная миссия – изучать экосреду Таймыра

Основными участниками миссии стали ученые четырнадцати институтов Академии наук из Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула и Норильска. В круг их научных интересов входит геология и минералогия, химическая технология, проблемы нефти и газа, экономики и организации промышленного производства, почвоведения и агрохимии, мерзлотоведения, а также лесопользования и сохранения биологического разнообразия.

Результаты миссии должны стать основой новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне. Работа будет проводиться с учетом опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах, и отечественных наработок. Все специалисты, входящие в состав экспедиции, имеют опыт полевых практик и рекомендованы руководством институтов для выполнения исследовательской задачи.

Большая норильская экспедиция (такое название неофициально получила миссия) продет по бассейнам таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама. Работа займет пять месяцев – с июля по ноябрь. Возглавляет экспедицию председатель СО РАН, академик Валентин Пармон.

Такого рода экспедиций и глубинных исследований за Полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет. Детальное изучение данных по четырем основным направлениям исследования — воды, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях», - отмечает глава экспедиции.

Инициатива организации Большой норильской экспедиции принадлежит «Норникелю». В компании создана рабочая группа по вопросам окружающей среды и экологии, в составе которой только независимые члены совета директоров. Одна из задач рабочей группы – сформировать более выраженный фокус на проблемах защиты окружающей среды в корпоративной культуре компании. Приглашение ученых на Таймыр позволит более предметно сформулировать основные шаги «Норникеля» в этой сфере.