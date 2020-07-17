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В Норильск отправляется большая научная миссия – изучать экосреду Таймыра

В Норильск отправляется большая научная миссия – изучать экосреду Таймыра
Иллюстрация: nornicel.ru

Представители институтов Сибирского отделения РАН должны по итогам экспедиции представить рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в Арктике.

#НОВОСТИ

Основными участниками миссии стали ученые четырнадцати институтов Академии наук из Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула и Норильска. В круг их научных интересов входит геология и минералогия, химическая технология, проблемы нефти и газа, экономики и организации промышленного производства, почвоведения и агрохимии, мерзлотоведения, а также лесопользования и сохранения биологического разнообразия.

Результаты миссии должны стать основой новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне. Работа будет проводиться с учетом опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах, и отечественных наработок. Все специалисты, входящие в состав экспедиции, имеют опыт полевых практик и рекомендованы руководством институтов для выполнения исследовательской задачи.

Большая норильская экспедиция (такое название неофициально получила миссия) продет по бассейнам таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама. Работа займет пять месяцев – с июля по ноябрь. Возглавляет экспедицию председатель СО РАН, академик Валентин Пармон.

Такого рода экспедиций и глубинных исследований за Полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет. Детальное изучение данных по четырем основным направлениям исследования — воды, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях», - отмечает глава экспедиции.

Инициатива организации Большой норильской экспедиции принадлежит «Норникелю». В компании создана рабочая группа по вопросам окружающей среды и экологии, в составе которой только независимые члены совета директоров. Одна из задач рабочей группы – сформировать более выраженный фокус на проблемах защиты окружающей среды в корпоративной культуре компании. Приглашение ученых на Таймыр позволит более предметно сформулировать основные шаги «Норникеля» в этой сфере.

Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее. — Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции», — прокомментировал начало исследовательских работ президент «Норникеля» Владимир Потанин.

 

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