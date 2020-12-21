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В Центральном парке Красноярска модернизируют детскую железную дорогу

В Центральном парке Красноярска модернизируют детскую железную дорогу
Иллюстрация: пресс-служба КрасЖД

Концепция обновления будет соответствовать недавно принятым принципам обновления парка. Сами работы начнутся по завершении государственной экспертизы проекта.

#НОВОСТИ
Красноярскую Детскую железную дорогу (ДЖД) готовят к реконструкции. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги, которая владеет объектом и выступает инвестором обновления.
 
Проводить ее будут в соответствие с новой концепции развития Центрального парка Красноярска, одобренной городскими властями на прошлой неделе, главным моментом которой является возрождение культурного наследия краевого центра.
 
Так, по проекту, который уже готов, здесь появится новый учебный корпус ДЖД, задуманный как масштабная копия первого железнодорожного вокзала Красноярска, построенного в 1895 году. Возведут его в том месте, где когда-то был расположен первый деревянный вокзал Детской железной дороги (угол северо-западной части парка). Корпус станет символической точкой притяжения нового Исторического квартала Красноярска — с этого здания он будет начинаться.
 
В Центральном парке Красноярска модернизируют детскую железную дорогу 1
 
Помимо этого предполагается возведение крытой галереи над путями на главной станции ДЖД — «Юбилейная» — отсюда составы будут отправляться в поездки.
Сейчас на Детской железной дороге завершаются проектно-изыскательские работы. В 2021 году проект будет направлен на государственную экспертизу. Реконструкция начнется после ее завершения, тогда же станет ясен необходимый объем инвестиций», — говорят в КрасЖД.
Для справки:
Детская железная дорога открылась в Центральном парке Красноярска в 1936 году. За эти годы здесь прошли обучение более 10 тысяч школьников, около половины из них в дальнейшем выбрали профессию железнодорожника.
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