Бюджет Красноярска со знаком плюс

Декабрь — время не только подводить итоги, но и планировать будущее. На сессии красноярского городского Совета депутатов был принят бюджет Красноярска на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг.

Эволюционный документ

На протяжении нескольких месяцев над подготовкой главного финансового документа велась совместная работа органов администрации и городского Совета депутатов. Он также традиционно прошел общественное обсуждение на публичных слушаниях, был подробно рассмотрен депутатами на «нулевых чтениях» и заседании профильной комиссии. В следующем году город заработает больше, чем потратит. Бюджет-2021 сверстан с профицитом свыше 400 млн рублей.

— В этом году разработка бюджета Красноярска вышла на иной качественный уровень. Организация работы над каждой из 14 муниципальных программ имела свою систему. В итоге совместно с депутатами Горсовета мы сопоставили наши желания и наши возможности. По итогу обсуждений у нас получился сбалансированный финансовый документ. Я бы даже назвал этот документ эволюционным, поскольку нам впервые за несколько лет удалось сформировать профицитный бюджет, — сказал мэр Сергей Еремин.

Баланс и новые ресурсы

Коронавирус, безусловно, отразился и на состоянии городской казны. Ведь значительная часть доходов бюджета зависит от активности бизнеса. В конце марта многие предприятия и даже целые сферы ушли на самоизоляцию, приостановили деятельность целиком или частично, что существенно снизило обороты. В итоге налоговые поступления в городскую казну по году оказались меньше запланированных величин. А расходы, напротив, возросли: потребовалось закупать средства индивидуальной защиты и дезинфекции для муниципальных учреждений. Помощь оказывалась управляющим компаниям и ТСЖ, которые занимались обработкой подъездов.

Однако не зря говорят: точка проблематики — одновременно точка роста. Бюджетам и города, и края, и страны пришлось решать немало проблем. В сложном 2020 году удалось разработать и реализовать максимально сбалансированную бюджетную политику, найти резервы и мобилизовать дополнительные ресурсы.

Утвержденный бюджет на новый плановый период является сбалансированным, самодостаточным и направлен на решение ключевых для Красноярска задач. Он по-прежнему ориентирован на повышение качества и улучшение благополучия жизни горожан.

Бюджет Красноярска верстается сразу на три года: 2021, 2022 и 2023-й. На этот же период в краевой казне закреплены средства на финансирование городских проектов, например, на содержание автодорог. Трехлетний горизонт позволяет чувствовать себя более уверенно.

— Теперь у нас есть понимание, какими средствами из вышестоящих бюджетов мы можем располагать в следующем году. Из 37 млрд рублей планируемых доходов это фактически 17 млрд. При этом собственные доходы Красноярска существенно выросли — с 17 млрд до 20 млрд рублей, — отмечает Роман Одинцов, заместитель главы города по финансовой политике.

Налоговые изменения

С 1 января 2021 года меняются межбюджетные отношения.

Отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). До этого времени предприниматели должны выбрать другую систему налогообложения — патент, «упрощенку», ОСНО или даже перейти в категорию самозанятых.

Вместе с тем в бюджет города будет поступать половина платежей, которые собирают в Красноярске по системе упрощенного налогообложения, а это более 3 млрд рублей.

В результате доходная часть бюджета города предусмотрена с ростом по сравнению со стартовыми параметрами 2020 года на 5,2 млрд рубрей, из них собственные доходы бюджета — на 3,5 млрд рублей. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Красноярского края, министерства финансов и лично губернатора региона Александра Усса.

Без долгов легче

В 2020 году удалось значительно снизить размер муниципального долга. С 2012 по 2017 год он с 7 млрд рублей увеличился более чем в два раза — почти до 12 млрд, при собственных доходах чуть больше 14 млрд. Стоимость обслуживания долга могла достигать до 1,5 млрд рублей в год — это серьезный кусок бюджетного пирога.

— Мы ведем постоянную работу по изменению структуры долга. Ключевая ставка Банка России снижается, сейчас она составляет уже 4,25 % годовых. Это позволяет пересматривать размеры процентной ставки по кредитам в сторону ее снижения. 2 млрд рублей мы уже погасили, а по остальной сумме работаем: у нас были кредиты под 9 % годовых, сейчас — меньше 7 %. Снижение ставки на 2 % в год — это приличные деньги. Большой успех — размещение на фондовом рынке наших облигаций. В современных условиях получить 3 млрд рублей за 6,25 % годовых — отличный результат. Во время размещения облигаций спрос был на 4,3 млрд рублей. Это еще одно подтверждение того, что у Красноярска хорошая репутация среди инвесторов, — рассказывает Роман Одинцов.

В бюджете следующего года предусмотрено погашение муниципального долга на 500 млн. Таким образом, общая сумма долговых обязательств составит порядка 10 млрд — при уровне собственной доходной части в 20 млрд рублей.

— Самое главное — бюджет Красноярска на 2021 год профицитный, самодостаточный, а на 2022–2023 гг. — бездефицитный. При этом мы сохранили все свои обязательства — по содержанию сети муниципальных учреждений, социальным выплатам, обеспечению городского хозяйства, строительству, благоустройству, содержанию дорог, повышению зарплаты бюджетникам. Кроме того, в 2021 году без малого порядка 400 млн рублей выделено на подготовку города к празднованию 400-летия — на благоустройство, ремонт улиц, проектирование, — резюмирует руководитель финансового блока.

Наталия Фирюлина, председатель красноярского городского Совета депутатов

— Несмотря на такое трудное время, у нас очень устойчивый профицитный бюджет. Сформирован хороший резервный фонд. С таким бюджетом можно жить и можно работать. Он, безусловно, будет корректироваться, уверена, что в плюс. Поэтому нужно спокойно выполнять свои обязательства и исполнять бюджет. От того, насколько последовательно он будет исполняться, зависит, насколько он будет эффективен.