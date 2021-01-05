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В торговых центрах города проходят проверки масочного режима

В торговых центрах города проходят проверки масочного режима
Иллюстрация: www.admkrsk.ru

Сотрудники полиции и представители администрации уже провели рейды в Ленинском и Октябрьском районах. Как сообщает пресс-служба мэрии, проверки идут каждый день.

#НОВОСТИ

Проверяющие отмечают, что в основном красноярцы соблюдают масочный режим, нарушители встречаются редко. Так, например, во время рейда по торговым центрам Ленинского района были обнаружены всего семь граждан, упорствовавших в нежелании носить маску в общественном месте. В отношении них были составлены протоколы о нарушении требований указа губернатора. Обычно посетителям торговых центров достаточно профилактической беседы.

В ходе рейда проверяющие в первую очередь обращают внимание на то, как соблюдают меры безопасности в торговых точках: нанесена ли разметка, есть ли антисептики, маски, предупреждающая информация для посетителей и т.д. Каким образом организовано оповещение внутри ТЦ, есть ли необходимые средства индивидуальной защиты на информационных пунктах.

Как сообщает краевой оперативный штаб, в Октябрьском районе до конца новогодних каникул будут проверены порядка 500 предприятий торговли и общественного питания, в том числе на предмет соблюдения установленного губернатором режима работы – до 21.00.

Штраф за нарушение масочного режима для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

 

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