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Федеральная власть поддержала проект особой экономической зоны под Красноярском

Федеральная власть поддержала проект особой экономической зоны под Красноярском
Иллюстрация: скриншот из презентации "Красноярской технологической долины"

Проект «Красноярской технологической долины» подкрепили решением правительства России. Вся его (проекта) инфраструктура должна появиться к 2027 году за счет местного бюджета.

#НОВОСТИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на территории городского округа Красноярска особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». Документ размещен на сайте официальной правовой информации.
 
В ряду прочего постановление закрепляет за властями региона обязанность строительства к 2027 году всей инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ. На эти цели из краевого бюджета должно быть выделено не менее 983,382 млн рублей.
На сегодняшний день с потенциальными резидентами заключено шесть соглашений. Речь идёт о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения», — говорят в кабмине.
Ожидается, что реализация этого проекта к 2030 году даст краю около 1 300 рабочих мест, а объем инвестиций превысит 16 млрд рублей.
Напомним, что «Красноярская технологическая долина» является частью программы «Енисейская Сибирь», которая объединяет экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тувы.
 
Также Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в еще одном регионе Сибири — Омской области. Называться она будет «Авангард» и станет специализироваться на нефтехимическом производстве.
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