«Енисейская Сибирь» получит «особую экономическую зону»

В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».

Минэкономразвития уже получило шесть предложений от возможных резидентов ОЭЗ, которые заявили о готовности инвестировать в работающие и планируемые производства более 6,6 млрд рублей в течение трех лет. Что предполагает создание 1,7 тыс. рабочих мест.

«Енисейская Сибирь» будет специализироваться на производстве промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также продукции для авиа- и машиностроения.

Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского края», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

По словам заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, создание ОЭЗ в Красноярском крае — это ключевое мероприятие в рамках масштабного проекта «Енисейская Сибирь», объединяющего экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы.

Напомним, что в России функционируют 33 ОЭЗ — имеют свою юрисдикцию на территории РФ, льготы в налоговой и таможенной сфере — которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 0,445 трлн рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тыс. новых рабочих мест.