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Атомный ледокол «Арктика» пройдет ледовые испытания в Дудинке

Атомный ледокол «Арктика» пройдет ледовые испытания в Дудинке
Автор фото: пресс-служба Балтийского завода. Иллюстрация: https://www.mvestnik.ru/

«Арктика» - это первое судно из новой серии ледоколов проекта 22220, при глубокой осадке он может проламывать океанские льды, а при мелкой – работать в руслах рек.

#НОВОСТИ

Судно построено на Балтийском заводе и спущено на воду в 2016 году, в мае 2019 года в реакторы было загружено ядерное топливо, в декабре «Арктика» вышла на ходовые испытания. В сентябре 2020 года ледокол отправился на ледовые испытания в Мурманск и достиг Северного полюса, успешно преодолев льды до трех метров толщиной. 21 октября 2020 года «Арктика» официально вошла в состав атомного ледокольного флота России.

Ожидается, что на ледовые испытания новый атомоход придет в Дудинку, об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщает «Северный город».

Ледоколы нового проекта предназначены для обслуживания Северного морского пути и обеспечения арктических экспедиций. В Красноярском крае стартовал масштабный проект «Восток Ойл», предполагающий не только добычу нефти, но и активное развитие транспортной инфраструктуры севера региона – модернизацию портов и использование флота судов различного назначения.

В конце 2020 года президент России подписал закон, предоставляющий «Восток Ойл» налоговые льготы. В правительстве края уже назвали этот проект «историческим» - рекордным по объему инвестиций.

 

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