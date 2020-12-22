Таймырские месторождения Роснефти освободили от пошлин
Закон об освобождении от экспортной пошлины нефти, добытой на новых месторождениях на Таймыре, подписал президент России Владимир Путин.
Согласно закону, от экспортной пошлины освобождается нефть, добытая на севере Красноярского края — в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, по аналогии с иными новыми месторождениями, — сообщает Радио Sputnik.
Новую нефтегазовую провинцию на полуострове планирует сформировать «Роснефть» в рамках проекта «Восток ойл», его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн.
Кроме того, закон передает кабмину полномочия подтверждать наличие оснований для отсрочки или рассрочки по уплате импортных пошлин и налогов.
Кроме того, документ переносит с 1 января на 1 февраля 2021 года вступление в силу нормы, которая исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками. Это изменение вносится, чтобы декабрь вошел в расчет таможенных платежей с учетом того режима налогообложения нефти по ряду месторождений, который действовал в течение 2020 года.
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