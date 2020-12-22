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Таймырские месторождения Роснефти освободили от пошлин

Таймырские месторождения Роснефти освободили от пошлин
Иллюстрация: Osnmedia.ru

Закон об освобождении от экспортной пошлины нефти, добытой на новых месторождениях на Таймыре, подписал президент России Владимир Путин.

#НОВОСТИ

Согласно закону, от экспортной пошлины освобождается нефть, добытая на севере Красноярского края — в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, по аналогии с иными новыми месторождениями, — сообщает Радио Sputnik.

Новую нефтегазовую провинцию на полуострове планирует сформировать «Роснефть» в рамках проекта «Восток ойл», его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн.

Кроме того, закон передает кабмину полномочия подтверждать наличие оснований для отсрочки или рассрочки по уплате импортных пошлин и налогов.

Кроме того, документ переносит с 1 января на 1 февраля 2021 года вступление в силу нормы, которая исключает возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также сырой нефти с особыми физико-химическими характеристиками. Это изменение вносится, чтобы декабрь вошел в расчет таможенных платежей с учетом того режима налогообложения нефти по ряду месторождений, который действовал в течение 2020 года.

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