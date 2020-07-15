В 2019 году в проекты «Енисейской Сибири» инвестировано 3,5 млрд рублей

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства Сергеем Верещагиным по вопросам реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края.

Сергей Верещагин отметил, что за период, прошедший с момента старта проекта, был решен ряд правовых, организационных и финансовых вопросов.

Инвесторы 9 проектов завершают разработку технико-экономических обоснований, по 9 проектам ведется разработка проектно-сметной документации, по 2 проектам – строительно-монтажные работы, 1 проект реализован. С целью создания необходимой инфраструктуры проектов КИП «Енисейская Сибирь» было привлечено более 18 млрд рублей федерального финансирования. По итогам 2019 года участниками КИП «Енисейская Сибирь» было инвестировано более 3,6 млрд рублей. Можно констатировать, что КИП вошел в фазу активной реализации», – отметил Сергей Верещагин.

В настоящее время Правительство края направило в Минэкономразвития России заявки на создание особой экономической зоны в рамках проекта «Красноярская технологическая долина» и территории опережающего социально-экономического развития в рамках проекта «Агропромышленный парк Сибирь» в Шарыповском районе. Собран весь необходимы пакет документов, получено согласование от профильных федеральных министерств, решение ожидается уже в этом году.

За счет средств федерального бюджета на территории международного аэропорта «Красноярск» ведется строительство магистральной рулежной дорожки, подготовлено ТЭО создания ОЭЗ. На сегодняшний день ведутся переговоры с российскими и зарубежными потенциальными резидентами.

Заключен контракт на строительство моста через Енисей в районе п. Высокогорский. Работы начнутся уже осенью, а завершатся до 2023 года. Появление новой переправы позволит обеспечить круглогодичное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом. Заинтересованные в этом компании ведут активную подготовку и реализацию своих инвестиционных проектов.

На активную фазу реализации вышел проект «Создание компании-производителя батарейных металлов» компании «Интергео». Правительством России одобрено выделение 11 млрд рублей на присоединение Ак-Сугского ГОКа к электрическим сетям и 2 млрд рублей на строительство дорожной инфраструктуры. В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства дороги в Курганинском районе, подготовка ПСД по объектам Кингашского ГОКа.

Хорошую динамику демонстрирует проект «Освоение Сырадасайского угольного месторождения» компании «Северная звезда». Подготовлена ПСД, завершилась экологическая экспертиза, объекты проекта внесены в СТП, подана заявка в Минвостокразвития России на инфраструктурную субсидию в Арктике. Начало освоения площадки запланировано на 3 квартал 2020 года.

Проект «Разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений» компании «Нефтегазхолдинг» вошел в более крупный проект «Восток Ойл», инициированный компанией «Роснефть». Ключевые объекты проекта внесены в СТП, оформлены в аренду земельные участки, ведется работа по разработке проектно-сметной документации.

Важным направлением работы является максимизация эффектов от реализации проектов КИП. В постоянном режиме обеспечивается взаимодействие инвесторов КИП с научно-образовательным комплексом региона. Проведен конкурс исследований по заказам индустриальных партнеров, по результатам которого 12 крупных научных проектов получат финансовую поддержку в размере 120 млн рублей, в том числе за счет участников КИП. Кроме того, заключено 3 прямых контакта на исследования на сумму более 16 млн рублей.

В рамках формирования кадрового резерва КИП проведен конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» и чемпионат «Енисейская Сибирь – Поколение Профи» по методике WorldSkills. По итогам 2019 года кадровый резерв включает более 1000 специалистов, более 500 человек получили работу. В настоящее время на сайте Корпорации развития Енисейской Сибири размещено более 100 вакансий.

Ведется активное привлечение малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков и подрядчиков КИП. Сформирован реестр, который включает более 250 компаний из Красноярского края, разработаны кооперационные карты по ключевым проектам. Подписано 11 соглашений с инвесторами КИП о привлечении местного бизнеса. Запущен агрегатор закупок участников КИП на сайте Корпорации развития Енисейской Сибири, ведется консультационное сопровождение представителей малого и среднего бизнеса по закупочным процедурам, привлечению оборотных средств.

Наряду с реализацией КИП «Енисейская Сибирь» важнейшей задачей является привлечение и сопровождение новых инвестиционных проектов. По итогам данной работы в Красноярский край привлечено 13 новых проектов с общим объемом инвестиций 39 млрд рублей. С привлечением консалтинговой компании Strategy Partners по заказу ПАО Сбербанк разработана инвестиционная стратегия регионов Енисейской Сибири, которая позволит более системно продолжить эту работу.