«Енисейская Сибирь» с присоединением Иркутской области вырастет вдвое

Если в настоящее время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 трлн рублей, то с проектами Иркутской области их количество увеличится до 53 проектов на общую сумму более 4 трлн рублей.

Губернатор Александр Усс обсудил с заместителем председателя правительства региона Сергеем Верещагиным и генеральным директором АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергеем Ладыженко вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края. О подробностях рассказала сегодня, 26 ноября, пресс-служба губернатора и правительства.

Как отметил глава региона, несмотря на серьезные экономические вызовы, с которыми край и вся страна столкнулись в связи с коронавирусом, основные стратегические цели, обозначенные при старте КИП «Енисейская Сибирь», остаются неизменными.

На сегодняшний день принят закон о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов, началось строительство Высокогорского моста в Енисейском районе, конкретизированы планы и задачи по Таймыру. Одним словом, «Енисейская Сибирь» по-прежнему набирает обороты, — подчеркнул Александр Усс.

Подтверждением этому стало обращение Иркутской области о включении проектов соседнего региона в состав КИП «Енисейская Сибирь». Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ об объединении проектов четырех регионов — Красноярского края, Тывы, Хакасии, Иркутской области — подготовило федеральное Минэкономразвития. Если в настоящее время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 трлн рублей, то с проектами Иркутской области их количество увеличится до 53 проектов на сумму более 4 трлн рублей. Это позволит сформировать эффективный инструмент социально-экономического развития не только сибирского, но и федерального масштаба.

Как сообщил Сергей Верещагин, 12 из 18 проектов, которые включены в состав КИП на территории Красноярского края, вошли в активную стадию реализации. Причем один из них уже реализован — проект компании ДОК «Енисей» по созданию мощностей по переработке своей продукции.

В 2020 году удалось получить решение по федеральному финансированию ряда инфраструктурных объектов «Енисейской Сибири», что позволило на год раньше начать строительство моста в районе поселка Высокогорский. Этого объекта ждут не только компании-инвесторы, которые реализуют на этой территории проекты на сумму около 180 миллиардов рублей, но и более 13 тыс. жителей Енисейского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов.

Также сформирована и согласована на федеральном уровне заявка на создание особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина». Зона будет создана на территории Красноярского металлургического завода. Шесть якорных резидентов подтвердили свои планы по реализации там проектов на сумму около 29 млрд рублей.

Особенно важно, что проект позволит создавать производства по переработке первичного алюминия, выдавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. И если раньше продукция из красноярского алюминия производилась вне территории края и только потом ввозилась на территорию края, где использовалась нашими компаниями и предприятиями, то сейчас этот замкнутый цикл производства будет создан на территории ОЭЗ. Мы рассчитываем, что до конца года уже выйдет соответствующее постановление Правительства РФ, утверждающее этот проект, — пояснил Сергей Верещагин.

Началась активная реализация сложного проекта по добыче угля на Сырадасайском месторождении в Арктической зоне Красноярского края. Инвестиции компании «Северная Звезда» в данный проект превышают 40 миллиардов рублей. Компания подписала с правительством края соглашение о социально-экономическом партнерстве.

В октябре этого года принят законопроект о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов (РИП). Уже формируются пять заявок на присвоение статуса РИП от компаний, которые входят в «Енисейскую Сибирь». Общая стоимость их проектов превышает 50 миллиардов рублей. Правительство края продолжит работу по расширению заявок на получение статуса РИП.

Проект «Восток Ойл», реализуемый «Роснефтью» на севере края, серьезно усилил «Енисейскую Сибирь». Социально-экономический эффект от реализации проекта имеет огромное значение не только для Красноярского края, но и для страны, уточняет пресс-служба правительства региона. Вчера состоялась встреча руководителя «Роснефти» Игоря Сечина с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой были озвучены основные параметры проекта «Восток Ойл» — это сотни тысяч рабочих мест по всей России, сто миллионов тонн нефтедобычи к 2034 году, миллиарды рублей налогов, триллионы рублей инвестиций.

Как подчеркнул Сергей Верещагин, у «Енисейской Сибири» в планах на 2021 год — старт не только проектов «Восток Ойл» и «Северная Звезда», но и ряда проектов по добыче сырья, в том числе золотодобывающими компаниями края, проектов в области деревопереработки и логистики.

По нашим оценкам, в рамках КИП в следующем году будет инвестировано не менее 100 млрд рублей, будет создано порядка 12 тыс. рабочих мест, — добавил вице-премьер.

В ходе совещания губернатор акцентировал внимание на важности работы с компаниями, входящими в «Енисейскую Сибирь», в части приоритетного трудоустройства жителей Красноярского края. По итогам прошедшего года более 1300 человек в регионе были трудоустроены на проекты «Енисейской Сибири».

Вторая задача на 2021 год, обозначенная главой региона — кооперация малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, которые работают в крае в рамках «Енисейской Сибири». Сформирован реестр из 300 компаний — ответственных поставщиков, по итогам 2020 года с ними заключено 160 контрактов на сумму 3,6 млрд рублей.

Еще одной задачей в рамках КИП, требующей постоянного сопровождения, является продолжение кооперации бизнеса и науки для реализации крупных наукоемких проектов.