Резиденты Арктической зоны в Красноярском крае получат налоговые льготы

Соответствующий закон внесен в региональное Законодательное Собрание. Преференции получит не только крупный бизнес, но и малые и средние предприниматели.

По словам заместителя председателя правительства края Сергея Верещагина, эта инициатива разработана в целях поддержки предпринимателей в Арктике, а также для создания благоприятных условий налогообложения крупнейшему проекту нефтегазовой отрасли «Восток ойл».

По новому краевому закону предприятия, добывающие на Севере нефть и попутный газ получат следующие льготы:

пониженные дифференцированные ставки по налогу на имущество — 0,2% в 2021-2023 годах в отношении имущества действующих месторождений и 1,1% в 2024-2036 годах для вновь создаваемого имущества действующих и новых месторождений. Дифференциация ставок вызвана тем, что доля льгот по отношению к объему инвестиций увеличится с 1% в 2021 до 6% в 2036 году;

пониженные ставки налога на прибыль организаций: 0,5% в 2026-2030 годах и 2,5% в 2031-2036 годах;

малому и среднему бизнесу в Арктической зоне на территории края предлагается установить льготные ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,2% в 2021-2023 годах и 1,1% в 2024-2030 годах.

Объем налоговых преференций оценивается в размере 11,7 млрд рублей в 2021-2023 годах, при этом налоговые поступления от реализации проектов по подсчетам составят около 80 миллиардов рублей. В целом до 2036 года нефтедобывающий проект принесет в консолидированный бюджет края порядка 1,4 трлн рублей.

Законопроекты одобрены для принятия в первом чтении на сессии, которая назначена на 24 декабря.