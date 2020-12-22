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Резиденты Арктической зоны в Красноярском крае получат налоговые льготы

Резиденты Арктической зоны в Красноярском крае получат налоговые льготы
Иллюстрация: energypolicy.ru

Соответствующий закон внесен в региональное Законодательное Собрание. Преференции получит не только крупный бизнес, но и малые и средние предприниматели.

#НОВОСТИ
По словам заместителя председателя правительства края Сергея Верещагина, эта инициатива разработана в целях поддержки предпринимателей в Арктике, а также для создания благоприятных условий налогообложения крупнейшему проекту нефтегазовой отрасли «Восток ойл».
По новому краевому закону предприятия, добывающие на Севере нефть и попутный газ получат следующие льготы:
  • пониженные дифференцированные ставки по налогу на имущество — 0,2% в 2021-2023 годах в отношении имущества действующих месторождений и 1,1% в 2024-2036 годах для вновь создаваемого имущества действующих и новых месторождений. Дифференциация ставок вызвана тем, что доля льгот по отношению к объему инвестиций увеличится с 1% в 2021 до 6% в 2036 году;
  • пониженные ставки налога на прибыль организаций: 0,5% в 2026-2030 годах и 2,5% в 2031-2036 годах;
  • малому и среднему бизнесу в Арктической зоне на территории края предлагается установить льготные ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,2% в 2021-2023 годах и 1,1% в 2024-2030 годах.
Объем налоговых преференций оценивается в размере 11,7 млрд рублей в 2021-2023 годах, при этом налоговые поступления от реализации проектов по подсчетам составят около 80 миллиардов рублей. В целом до 2036 года нефтедобывающий проект принесет в консолидированный бюджет края порядка 1,4 трлн рублей.
 
Законопроекты одобрены для принятия в первом чтении на сессии, которая назначена на 24 декабря.
 
Напомним, что также на ближайшей сессии будут рассмотрены изменения в законы о налоговой отсрочке и патентной системе налогооблажения.
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