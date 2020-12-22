Вышел декабрьский номер «ДК», что в нем?

В декабре мы, как обычно, подводим итоги этого непростого и интересного года. Рассказать о важных событиях и сделанных выводах мы попросили представителей разных отраслей.

Конечно, главный материал номера – отчет о том, как проходила церемония вручения премии «Человек года».

Как обычно, в журнале несколько экспертных мнений о финансах: авторы и герои публикаций рассказывают о перспективных нишах для вложения свободных средств и возможностях снизить кредитную нагрузку.

Большой блок в номере посвящен энергетике региона: 22 декабря в России традиционно отмечают День энергетика. А этот год – особенный: сто лет назад был принят первый государственный план перспективного развития – план ГОЭЛРО, заложивший основы не только энергетической отрасли страны, но и основы ее экономического развития.

Лицо с обложки - пластический хирург Лилит Манукян.

Это и многое другое можно прочитать «в бумаге»: журнал распространяется по адресной подписке и в ресторанах города. Или полистать ПДФ-версию.