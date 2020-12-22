Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.12
74,67
91,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вышел декабрьский номер «ДК», что в нем?

Вышел декабрьский номер «ДК», что в нем?
Иллюстрация: коллаж ДК

В декабре мы, как обычно, подводим итоги этого непростого и интересного года. Рассказать о важных событиях и сделанных выводах мы попросили представителей разных отраслей.

#НОВОСТИ

Конечно, главный материал номера – отчет о том, как проходила церемония вручения премии «Человек года».

Как обычно, в журнале несколько экспертных мнений о финансах: авторы и герои публикаций рассказывают о перспективных нишах для вложения свободных средств и возможностях снизить кредитную нагрузку.

Большой блок в номере посвящен энергетике региона: 22 декабря в России традиционно отмечают День энергетика. А этот год – особенный: сто лет назад был принят первый государственный план перспективного развития – план ГОЭЛРО, заложивший основы не только энергетической отрасли страны, но и основы ее экономического развития.

Лицо с обложки - пластический хирург Лилит Манукян.

Это и многое другое можно прочитать «в бумаге»: журнал распространяется по адресной подписке и в ресторанах города. Или полистать ПДФ-версию.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на КопыловаТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на Копылова
  • В Тюмени начался рост цен на продукты после заявления ПутинаВ Тюмени начался рост цен на продукты после заявления Путина
  • Красноярск ожидают морозы до –34 градусов в конце следующей неделиКрасноярск ожидают морозы до –34 градусов в конце следующей недели
  • «Гранд холл» оштрафовали за концерт ZIVERT во время пандемии«Гранд холл» оштрафовали за концерт ZIVERT во время пандемии
  • Сергей Ерёмин назначил себе еще одного первого замаСергей Ерёмин назначил себе еще одного первого зама
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.