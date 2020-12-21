Предпринимателям Красноярского края добавят налоговых преференций

Региональное правительство готовит новые изменения в законодательство, касающиеся налогообложения в крае. Сегодня их обсудили в Законодательном Собрании.

В Законодательное Собрание Красноярского края внесли два законопроекта, изменяющих параметры налогообложение в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе местного парламента.

Первый из них касается предоставления отсрочки по уплате региональных налогов. До сего момента, претендовать на нее могли только те предприниматели, чьи проекты имели статус инвестиционных. Теперь же, для повышения доступности этого вида господдержки, это ограничение решено убрать, чтобы любой предприниматель мог воспользоваться отсрочкой или рассрочкой.

Второй законопроект расширяет перечень видов деятельности, для которых устанавливается нулевая ставка по патентной системе налогообложения для впервые (после вступления в силу закона) зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Он пополнится животноводством, услугами в области животноводства и еще 15 новыми видами деятельности. Также закон уточняет наименования 22-х из 48-ми уже включенных в перечень видов предпринимательства.

Судьбу этих инициатив решит ближайшая сессия ЗС, которая состоится 24 декабря 2020 года.